AK Parti MKYK Toplantısı

MHP ile yapılacak görüşmeye ilişkin takvimin belli olup olmadığı, ilk yapılan değerlendirmelerde AK Parti'nin içerisindeki mekanizmaya ilişkin bir görüş belirtilip belirtilmediği sorusu üzerine Çelik, "Takvim her an olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Bahçeli'nin programlarına uygun olarak bununla ilgili bir engel yok. Ama daha yerel seçimlere var, tartışmalar sürüyor, bütün partiler hazırlıklarını sürdürüyor, olgunlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, AK Parti olarak bu konuda herhangi bir şekilde "Şu öneriyi götürüyoruz, böyle bir mekanizmaya karar verdik" diye açıklayabilecekleri bir durumda bulunmadıklarını vurguladı. Bu görüşmeler neticesinde tabloya bakacaklarını belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Bu doğal olarak çok soruluyor, 'Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli bir araya gelecekler mi, ne zaman gelecekler' diye. Herhangi bir şekilde mahsur yok, her an olabilir bu. Çeşitli vesilelerle zaten oluyor ama dediğimiz gibi önümüzde günler var, partiler kendi pozisyonlarını olgunlaştırıyor, kendi çalışmalarını yapıyor, biz de çalışmalarımızı yapıyoruz. Programlarının uygunluğuna göre bir araya gelmeleri her an mümkündür."

Çelik, heyetlerin öncesinde bir görüşme yapma ihtimaline yönelik soruya ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Heyetler görüşecek, heyetlerin görüşmesinde bir mahsur yok. Zaten heyetler kısa zamanda görüşürler. Sayın Bahçeli konuşmasında da 'bir arkadaşımız var, bu görüşmeyi yapabilir' dedi. Bizden de arkadaşlarımız var, onlar da bu görüşmeyi yapma konusunda yetkilidirler. Bu mümkün olur. O daha çok karşılıklı olarak birbirlerinin görüşlerini dinleme, değerlendirme, müzakere etme şeklinde olacaktır. Onlar olgunlaştıkça liderlerin bir araya gelmesi söz konusu olacaktır.