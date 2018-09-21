AK Parti MKYK Toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerine ilişkin, "CHP'nin Atatürk'ün mirasına saygı gösterip Türk milleti adına bunun Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından temsil edilmesi şeklinde bir düzenlemeyi uygun bulması ve bu şekilde temsil edilmesi konusunda da hassasiyet göstermesi gerekir." dedi. Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı devam ederken AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu. MHP'nin 24 Eylül Pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulacak af teklifine ilişkin soru üzerine, teklifle ilgili tabii ki bir değerlendirmeleri olacağını ifade eden Çelik, "Ama bu şunu değiştirmiyor. Daha önceki pozisyonumuzu bu değerlendirmelere göre tashih ya da revize edeceğiz ya da değiştireceğiz gibi bir yaklaşımı içermiyor." değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanlığının bu konuda net konuştuğunu belirten Çelik, devlete ve kişilere karşı işlenen suçlar meselesinin ayrı olduğunun altını çizdi.

Bunları affetme konusunda bir yükümlülüklerinin bulunmadığını dile getiren Çelik, şöyle devam etti: "Nihayetinde biz şu kişiyi affedelim dediğimizde, o kişinin hukukunu çiğnediği diğer kişinin hukukuna karşı bir tecavüz durumuna düşeriz. Bizim buradaki ilkelerimizde bir değişiklik yok. Daha önce açıklanan ilkeleri herhangi bir şekilde revize etme, değiştirme gibi bir şeyimiz yok. O sebeple de hiçbir MYK'de, hiçbir MKYK'de bu konu görüşülmedi. Çünkü ilkeler açık, pozisyonumuz net, duruşumuz da bir değişiklik yok." Çelik, teklif Meclise getirildikten sonra bu ilkelerle uygun olan, uygun olmayan tarafları değerlendireceklerini belirterek, "Şu ana kadar bu af kapsamının içerisine sokulmak istenen maddeler ve gündemler konusunda aynı düşünmediğimiz ortadadır. Bunu da açık bir şekilde ifade ettik. Ama pazartesi günü görüp değerlendireceğiz. Değerlendirmemiz kuşkusuz şimdiye kadar Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız tarafından açıklanan ilkeler çerçevesinde olacaktır. Ne kadarı bu ilkelere uyuyor, ne kadarı uymuyor AK Parti pozisyonunu ona göre ortaya koyacaktır." diye konuştu.

- "Devletlerin birbirine karşı jestleri" Katar Şeyhi'nin Türkiye'ye hediye ettiği uçakla ilgili CHP'nin açıklamaları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Türkiye Cumhuriyeti hibe kabul etmez" sözlerine yönelik değerlendirmelerinin sorulması üzerine Çelik, bu açıklamaya katılmadıklarını ve bunu, devletlerin birbirlerine karşı jestleri olarak değerlendirdiklerini söyledi. Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı da jest yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin de dünyanın çeşitli yerlerinde, çeşitli devletlere yaptığı jestler vardır. Bu şekilde değerlendirmek lazım." dedi. CHP'nin, "Hibe edildi, onun karşılığında bir taviz alındı" şeklinde bir tartışma yürütmeye çalıştığını, bunun ciddiye alınacak bir tartışma olmadığını vurgulan Çelik, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımızın liderliği tek cümleyle değerlendirilecekse milli meseleler, Türkiye'nin milli çıkarları konusunda kararlılık ve tavizsizlik olarak formüle edilebilir. Bunu söyleyecekleri en son lider, zaten Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine bu söylenemez, Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinin milli meselelerde, Türkiye'nin milli çıkarları, onuru, gururu söz konusu olduğunda yüksek bir kararlılık ve kesin bir tavizsizlik olduğu açık bir formüldür. Bu meseleyi biz devletlerin birbirine karşı jestleri temelinde değerlendiriyoruz. Herhangi bir yanlış görmüyoruz."

Bunun şahıs envanterine değil, Türkiye Cumhuriyeti devletinin envanterine girdiğinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin malı olduğunun altını çizen Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin de dünyanın pek çok yerinde pek çok devlete çeşitli konularda çeşitli mekanizmalarla jestlerde bulunduğuna işaret etti. Bunun "hibe" ve "taviz" meselesi gibi değil, devletlerin birbirine karşı olağan jestleri olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, Katar'ın dost ve kardeş bir ülke olduğunu söyledi. -"Atatürk'ün mirası bütün milletimizindir" CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazineye devrine ilişkin bir soru üzerine de Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin ortak değeri, Cumhuriyet'in kurucusu ve ulusal lider olduğuna dikkati çekerek, "Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her türlü mirası Türk milletinin ortak malıdır. Herhangi bir şekilde bir partinin, bir grubun, bir zümrenin değildir." diye konuştu. Atatürk'ün mirasını, Atatürk'ün söyledikleri konusunda doğru anlamak gerektiğini belirten Çelik, şu değerlendirmede bulundu: