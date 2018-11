AK Parti MKYK Toplantısı

Eş zamanlı olarak bugün Türkiye saatiyle 16.30 civarında karşılıklı olarak bu kararlar kaldırılmıştır. Bundan sonrasındaki normalleşme için önemli bir aşamadır. Biz Türkiye tarafı olarak şunu defalarca vurguluyoruz; bu kararlara gelinen süreçteki duyduğumuz, işittiğimiz dayatmaların, üslupların hiçbir şekilde Türkiye'ye karşı kullanılmaması gerektiğini, Türkiye'nin bunu asla kabul etmeyeceğini, egemen bir devlet olarak Türkiye'nin yargı süreçlerine saygı duyulması gerektiğini, evet her şeyin konuşulabileceğini, her şeyin diyalogla halledilebileceğini, diplomasi kanallarının her konuda açık olduğunu, özellikle de kriz konularında açık olduğunu, çünkü en çok kriz için bu kanallar kullanılacaktır diye ifade ediyoruz."

- "Müttefik ilişkisine yakışan bir yaklaşım"

Bunun yerine Türkiye'nin yargı süreçlerine talimat veren, egemenlik haklarını ihlal etmeye dönük birtakım üsluplar kullanıldığında, bunun Türkiye açısından kabul edilmesinin mümkün olmadığının net şekilde ortaya konduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bundan sonrasında bu dile, üsluba, müttefik ilişkisine yakışan bir yaklaşımla dikkat edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu karşılıklı yaptırım kararları bu çerçevede geride bırakılmıştır. En son Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başkan Trump arasında geçen telefon görüşmesinde, bunun eş zamanlı olarak kaldırılmasına karar verilmiştir."

