AK Parti MKYK Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Manifestoyu açıklayacağımız geniş katılımlı tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara'da yapacağız." dedi. Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. MKYK'de yerel seçime ilişkin takvim ve hazırlıklar çerçevesinde çalışmaların gözden geçirildiğini belirten Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile partisinin Dış İlişkiler ve Ekonomi İşler başkanlıklarının sunum yaptığını, TBMM'deki çalışmaların değerlendirildiğini bildirdi. Çelik, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için teşkilatlarının 81 ilde faaliyetlerini güçlü bir şekilde yürüttüklerini vurgulayarak, "Yakın zamanda da çeşitli illerde Genel Başkan Yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz o illere giderek, adayları açıklayacaklar. Böylece her ilde adayların açıklanmasıyla ilgili kapsamlı bir faaliyet gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

"AK Parti ile MHP'nin ortak miting yapıp yapmayacağı ve ilçe belediye başkan adaylarının açıklanacağı tarihin" sorulması üzerine Ömer Çelik, şunları kaydetti: "Bu hafta sonu pek çok Genel Başkan Yardımcısı ve MKYK üyesi arkadaşımız farklı farklı illere giderek, bazısı bir ile bazısı iki ile giderek, o ilde adayları açıklayacaklar. Kapsamlı bir şekilde o ilde bunun bir gündem olmasını istiyoruz hem adaylarımızı açıklıyoruz." - Manifesto 31 Ocak'ta AK Parti Sözcüsü Çelik, "Manifestoyu açıklayacağımız geniş katılımlı tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara'da yapacağız." bilgisini paylaştı. AK Parti ile MHP'nin ortak miting yapmasının söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine Çelik, "Ortak miting konusuna olumlu bakıyoruz tabi bu Genel Başkanların takdirindedir, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımız ile Sayın Bahçeli'nin uygun görmeleri halinde bu gerçekleşecektir. Bunun Cumhur İttifakı mesajlarının daha güçlü bir şekilde mitinglerde verebilmesi açısından son derece pozitif bir etki yaratacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.