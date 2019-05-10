AK Parti MKYK Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin, "Bu hiçbir şekilde bölge barışına hizmet etmeyecektir. Biz, bu tip ambargoların, yaptırımların halkları cezalandırmak olduğunu, herhangi bir şekilde buralarda yazılan hedeflere ulaşmanın mümkün olmadığını her seferinde ifade ediyoruz." dedi. Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Seçime yönelik YSK'nin kararına ilişkin, sandık kurulu başkanları ve üyelerle ilgili yasanın CHP'nin de katkısıyla 2018'de çıkarıldığını ama yasanın uygulanmasıyla ilgili bugün bir eksiklik tespit edildiğinde "bu itirazları niye yapıyorsunuz" denildiğini vurgulayan Çelik, şu değerlendirmede bulundu: "Kanunun, hukukun verdiği hakkı kullanmamız bile birileri tarafından antidemokratik olarak nitelendirilmeye çalışılıyor. Bunların bir önemi yok. Burada önemli olan şu, yaptığımız işten eminiz. Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi, vatandaşımıza gideceğiz. Ülkenin yönetilmesinde son söz sahibi, seçimlerin, seçimlerdeki iradenin nasıl ortaya çıkacağı konusundaki son söz sahibi olan milletimiz, vatandaşımız kararını verecek. Bütün yöneticiler, siyasetçiler olarak 'başımızın üzerinde yeri var' diye bunu selamlayacağız. Bu şaibeler, usulsüzlükler ortadan kalkacak ve 23 Haziran'da berrak bir seçim sonucu ortaya çıkacak. Hep beraber de kazananı saygıyla karşılayacağız." Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor? Denizli'de 'Engelliler Haftası' kapsamında farkındalık yürüyüşü Kalp krizi geçiren liseli Fatmagül, kurtarılamadı

Çelik, sürece saygı gösterenin sonuca da saygı göstereceği şeklindeki temel prensiplerini bir kez daha açıkladığının altını çizdi. - "Kapadokya'da tarihi miras güçlü bir şekilde korunacak" AK Parti Sözcüsü Çelik, Kapadokya'daki tarihi mirasın korunması, bu konudaki bütün yetkilerin tek elde toplanması açısından Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasıyla ilgili AK Parti tarafından TBMM'ye yasa teklifi verildiğini anımsattı. Daha önce de farklı bakanlıkların yetki alanında, bürokratik süreçlerin uzadığı yapılanmanın kaldırılması için Çanakkale Alan Başkanlığının kurulduğunu hatırlatan Çelik, "Aynı şey şimdi Kapadokya için gerçekleştirilecek. Partimiz bu yasa teklifini vermiştir. Böylece hem yetki karmaşasına son verilecek hem tarihi miras güçlü bir şekilde korunacak hem de orada çeşitli faaliyetlerde bulunmak isteyenler için bürokratik süreçler ortadan kaldırılacak." bilgisini paylaştı. - ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, ABD'nin İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini hatırlattı.

Bu çekilmenin yanlış olduğunu, İran anlaşmaya uyarken bu mekanizmanın güçlü bir şekilde korunması gerektiğini, bunun bölge barışına katkı sağlayacağını ifade ettiklerini dile getiren Çelik, şimdi de bu çekilmenin yıl dönümünde İran'la ilgili sektörlerde faaliyet gösteren, bağlantılı kişilerin yaptırım kapsamına alınması, mal varlıklarının dondurulması şeklinde ikinci bir adım atıldığına dikkati çekti. Çelik, "Bu hiçbir şekilde bölge barışına hizmet etmeyecektir. Biz, bu tip ambargoların, yaptırımların halkları cezalandırmak olduğunu, herhangi bir şekilde buralarda yazılan hedeflere ulaşmanın mümkün olmadığını her seferinde ifade ediyoruz." diye konuştu. Sonuç olarak gelinen noktada iyi işleyen, İran'ı masaya oturtmuş ve belli bir yükümlülüğün altına sokmuş bir anlaşmanın tekrar karmaşık ortamın oluşmasına imkan verecek şekilde ortadan kaldırıldığını, ardından yaptırımların geldiğini söyleyen Çelik, şöyle devam etti: "Şu hayret vericidir, Kuzey Kore ile bu kadar yoğun diplomatik çözüm yollarının arandığı bir dönemde maalesef İran'la ilgili ortaya çıkan bu karar hiçbir şekilde bölge barışına, istikrara hizmet etmeyecektir. Biz bir kere daha bu yaptırımlara karşı olduğumuzu, bu yaptırımların doğru sonuçlar doğurmayacağını açık bir şekilde ifade ediyoruz.

Aynı şekilde AB ve ABD arasındaki bu bölünme, en çok kendisini bu noktada gösteriyor. İttifak içerisindeki çatlamaya varacak kadar bir takım sonuçlar doğuruyor. Terörle mücadelenin küresel düzeyde bu kadar önemli olduğu, serbest ticaret tartışmalarının yaşandığı bir dönemde maalesef bunlardan kaygı duyduğumuzu ifade etmek istiyorum." - "Pozisyonumuzu aynen koruyoruz" Geçen hafta S400 ve F35'lerle ilgili tartışmanın da bir şekilde devam ettiğine işaret eden Çelik, "Bununla ilgili pozisyonumuzu aynen koruyoruz. Bir pozisyon değişikliğine gittiğimiz şeklinde çeşitli gazetecilerin açıklamaları oldu. Biz, bütün bu sürece güvenlik kaygılarımızın neticelerini karşılayacak şekilde girmiş olduk. Zamanında Obama yönetimi tarafından bize uygun şekilde Patriot teklif edilmediğini Başkan Trump da kabul ediyor." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ilk önceliğinin Patriot almak şeklinde olduğunu ama o dönem ne kredi ne teslim tarihi açısından ne de ortak çalışma açısından uygun koşulların önlerine getirilmediği için S400'lerle hava sahasını güçlendirme şeklinde bir tutum içine girildiğini aktaran Çelik, "bu NATO mekanizması için bir tehdit oluşturur" denildiğini ama milli komuta sistemi tarafından çalıştırılacak S400'lerin NATO sistemiyle bir ilgisinin bulunmadığını kaydetti.

Çelik, bu süreçle ilgili bir kaygı varsa NATO başkanlığında ortak bir heyet kurmayı da teklif ettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Önümüzdeki dönemde NATO Genel Sekreteri'nin dediği gibi tehditler büyüyecektir. Bu tehditlerle hiçbir Batı ülkesinin tek başına başa çıkması mümkün değildir. İttifakın ruhu, dayanışması daha önemli hale gelecektir ve Türkiye NATO ittifakı içerisinde kilit ülkedir. Gerek NATO ittifakının zedelenmesi ya da Türkiye'nin NATO içerisindeki anahtar rolünün sorgulanması dünyadaki gelişmeleri anlamamak, terörle mücadele konusunda yapılması gereken iş birliğini kavramamak anlamına gelmektedir. Dolayısıyla müttefiklerimizden daha sağduyulu, iş birliğine yakın yaklaşımlar duymak istediğimizin bir kere daha altını çiziyorum." - "Bir çözüm planından çok meşrulaştırılmış bir işgal planı" AK Parti Sözcüsü Çelik, Orta Doğu barış planına yönelik henüz ellerine ulaşmış resmi bir belgenin bulunmadığını ama bununla ilgili spekülasyonların gündeme geldiğini belirterek, İsrail'deki bir gazetede yayımlanan haberde Batı Şeria'nın bazı bölümlerini ve Gazze'yi içerecek şekilde yeni Filistin devletinin kurulmasından bahsedildiğine ve Kudüs'ün hem yeni Filistin'in hem İsrail'in başkenti olacak şekilde bir yaklaşımın bulunduğuna dikkati çekti.

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimlerinin İsrail'in egemenliğine geçmesi hatta uzak yerleşimler arasındaki bölümlerin de İsrail'in egemenliğine katılması, yeni Filistin'in herhangi bir şekilde ordusunun olmaması gibi yaklaşımların ortaya konulduğunu anlatan Çelik, Türkiye'nin de bu süreci hem kendi hassasiyetleri hem de İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak yakından takip ettiğini kaydetti. Resmi beyanatlar geldiğinde de gerekli açıklamaların yapılacağını vurgulayan Çelik, bu süreçte ABD'nin Kudüs, Golan'la ilgili kararı göz önüne alındığında İsrail-Filistin sorununda güvenilir bir arabulucu olarak hareket edeceğine dair herhangi bir kanaate varmalarının mümkün olmadığını ifade etti. Çelik, şöyle devam etti: "Yasa dışı yerleşimlerin İsrail'in egemenliği altına sokulması, Kudüs'le ilgili yeni Filistin devletinin haklarının muğlaklaştırılması, tamamen eli kolu bağlanmış şekilde Mısır'dan toprak kiralayacak şekilde bir mekanizmanın kurulması demek bir çözüm planından çok meşrulaştırılmış bir işgal planı gibi bir görüntü içerisinde olduğunu gösteriyor. Tamamen bu çıkan haberler üzerinden konuşuyoruz, ortada resmi bir durum yok. Ama birileri bununla birlikte herhangi bir şekilde tepkileri merak ediyorsa bu bir çözüm planından çok bu haliyle işgal planına benziyor diyebiliriz.