AK Parti MKYK Toplantısı

ANKARA (AA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu seçimde yaşanan tartışmaların tekrar gündeme gelmemesi için hem YSK gereken tedbirleri alacaktır hem de siyasi partiler olarak biz gereken tedbirleri alacağız" dedi. Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. YSK'nin açıkladığı "sandık kurulu listelerinin siyasi partilere verileceği" kararını değerlendiren Çelik, "Sizin bahsettiğiniz açıklamayı görmedim. Anladığım kadarıyla kuşkusuz bu süreçte yaşadığımız birtakım sıkıntıların, eksikliklerin ve yanlışlıkların giderilmesi bakımından YSK birtakım denetleme mekanizmalarını, birtakım denge denetleme sistemlerini devreye sokacaktır." diye konuştu. "Vatandaşımız görevini yapıyor, siyasi partiler görevini yapıyor ama sandık kurullarını teşkil etmesi gereken seçim kurulları burada memur üye olması gerekirken buna dikkat etmemişler. Bu çok geniş bir kesimi oluşturan bir tablo ortaya çıkarmış." ifadesini kullanan Çelik, sözlerine şöyle devam etti: Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince... Muğla'da deprem! 3.3 şiddetinde sallandı 'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

"Bununla ilgili bir denge denetleme mekanizmasının olmadığı, bunların kanunda sayılan niteliklere ve vasıflara sahip olup olmadıklarıyla ilgili bir kontrol mekanizmasının olmadığı şeklinde güçlü eleştiriler vardı. Kuşkusuz her seçim bir tecrübedir. Bu seçimdeki tecrübeden yola çıkarak bundan sonra bu seçimde yaşanan tartışmaların tekrar gündeme gelmemesi için hem YSK gereken tedbirleri alacaktır hem de siyasi partiler olarak biz gereken tedbirleri alacağız." - " Kürt seçmenin oyları cepte görülüyorsa bu büyük saygısızlık" Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Bese Hozat'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na oy verilmesi talebini yorumlayan Çelik, "Bu kişiyi muhatap almak istemem ama dikkatimi çeken bir şey var. Kürt seçmen diyerek Kürt vatandaşlarımızın oyunu toplu bir biçimde kim kendi cebinde hazır görüyorsa bu çok büyük bir saygısızlıktır." dedi. Her bir vatandaşın kendi kanaatine göre, kendi siyasi hassasiyetine göre, ülkeye ve yerel yönetimlere dönük kendi beklentilerine göre oyunu verdiğinin altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Tabii herkes herkesten etkilenir. Herkes herkese tezlerini anlatır. Fakat çıkıp bazı siyasetçiler, bahsettiğiniz bazı terör odakları sürekli olarak sanki bütün Kürt vatandaşlarımızın oyları kendilerinin egemenlik alanı içindeymiş, kendilerinin parmağı nereyi işaret ederse vatandaşlarımız oraya gider gibi bir üslup kullanıyorlar. Bunu HDP'nin eş başkanlarını da kullanıyorlar. Dolayısıyla bu aslında Kürt vatandaşlarımıza çok büyük saygısızlıktır. Onların iradesinin avuçlarının içinde olduğunu düşünüyorlar. Hepsinin iradesine istedikleri zaman ipotek koyabileceklerini hiç birine tek tek sormaksızın kendileri nereye işaret ederse bu seçmen kitlesinin oraya kayıtsız yöneleceğini düşünüyorlar. Bu şekilde iradesiz seçmen grubu olarak göstermekle büyük saygısızlık ortaya konuluyor." Kürt vatandaşların oylarını ceplerinde gören tavrın siyaseten ve ahlaken doğru olmadığını vurgulayan çelik, bu tavrı son derece saygısız bir tutum olarak nitelendirdi. - "Terör örgütü yöneticileri neden ortak çağrıda buluştu?"

Aynı zamanda terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin ortak çağrıda buluştuğuna da dikkati çeken Çelik, ifadelerini şöyle sürdürdü: "Ortak çağrıda buluşarak 'şu partiye, şu adaya oy verin' dedikleri zaman askerimizi, milletimizi, vatandaşımızı katleden terör örgütü mensuplarının, yöneticilerinin kendileri için oy istediği adayların ve partilerin milletin huzuruna çıkıp bu açıklamalarla ilgili bir şey söylemesi lazım. Yani bunlar size niye oy isterler? Bunlar niye bir siyasi partiye, niye bir adaya yığınak yapmak isterler? Bunun asıl kendileri için oy istenen adaylara ve partilere sorulması gerekir. Vatandaşlarımızın da dikkatini çekiyordur." - "Niçin size yığınak yapıyorlar?" "Terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin ve Türkiye'nin istikrarını hedef alan bu kişilerin bu adaylara niye yığınak yaptığını sormak gerekir." diyen Çelik, "Niçin size yığınak yapıyorlar? O partiye sormak gerekir. Bu size dönük olarak bu seferberlik halindeki destek nedir diye? Bence bu dönemde çok ciddi olarak sorgulanması gereken bir meseledir." dedi.