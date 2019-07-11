AK Parti MKYK Toplantısı

Çelik, geçen hafta yaşanan terör saldırılarında şehitlerin olduğunu anımsatarak, "Terörle mücadelemiz bütün kuvvetiyle sürüyor. Tabii her şehitle birlikte canımız yanıyor. Türkiye'nin terörle mücadelesi, dünya üzerinde meşruiyeti en yüksek mücadeledir. Ülkemiz topraklarına terör örgütleri tarafından dışarıdan yapılan saldırılara karşı gerek ülkemiz içerisinde gerek sınır ötesinde başarılı harekatlar silahlı kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz, jandarmamız hepsi birlikte sınırlarımızın korunması konusunda bu özverili çalışmaları gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Terörün, Türkiye'nin etrafındaki coğrafyada karmaşık bir boyuta sahip olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Maalesef çeşitli devletlerin örtülü ya da açık, zaman zaman terör örgütlerine destek verdiği görülüyor. Terörün devletler arası rekabette bir enstrüman olarak kullanılması şeklindeki kötü alışkanlık devam ediyor. Bu kötü alışkanlık, dünyanın başına Afganistan gibi son derece karmaşık bir sorunu çıkartmasına rağmen bundan ders almadan Afganistan'da kullanılan ve tamamen demokratik ülkelerin ve sivil insanların aleyhine olan yöntemler Suriye'de ve Irak'ta da kullanılıyor.

Ülkemize karşı da terör enstrümanının hukuk devletimizi, demokrasimizi zayıflatmak için bir saldırı unsuru olarak kullanıldığını görüyoruz. Buna karşı çok yüksek bir meşruiyete sahip son derece güçlü bir terörle mücadele veriyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz ama her bir olaydan sonra açık ve net bir şekilde terörle mücadele konusundaki kararlılığımız daha da bileyleniyor. Çünkü haklılığımız, bu mücadelenin ne kadar yüksek bir mücadele olduğunu bir kere daha ortaya çıkıyor."