AK Parti MKYK Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz'a ilişkin, "Milletimiz topyekûn direnerek demokrasinin milli kimliğimizin nasıl bir parçası olduğunu, demokrasiyi Türkiye'de inşa ederken şimdiye kadar ödediğimiz bedellerin nasıl kazanılmış ve hak edilmiş sonuçlar doğurduğunu bütün dünyaya gösterdi." dedi. Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Milletin darbe girişimine karşı direnerek topyekûn bir demokrasi mücadelesi verdiği 15 Temmuz'un yıl dönümünün yaklaştığını anımsatan Çelik, yayımlanan bir genelgeyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının anma törenlerinin koordinatörü olarak belirlendiğini söyledi. Türkiye'ye karşı işgal girişiminde bulunan FETÖ'nün o gün ülkenin meşru cumhurbaşkanı ve başbakanını öldürmek için Cumhurbaşkanlığını bombaladığını, Meclis'i ortadan kaldırmak için bir girişimde bulunduğunu belirten Çelik, "Milletimiz topyekûn direnerek demokrasinin milli kimliğimizin nasıl bir parçası olduğunu, demokrasiyi Türkiye'de inşa ederken şimdiye kadar ödediğimiz bedellerin nasıl kazanılmış ve hak edilmiş sonuçlar doğurduğunu bütün dünyaya gösterdi." diye konuştu.

Dünya tarihinde eşine rastlanmayacak onurlu bir direnişin ortaya konulduğunu ifade eden Çelik, tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere ve darbe girişiminin olduğu gece sokakları dolduran, demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara da şükranlarını sundu. Türkiye'nin demokrasisini korumak için çok bedel ödendiğini, başbakan ve iki bakanın şehit verildiğini, darbelerde gençlerin hayatlarına kastedildiğini hatırlatan Çelik, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün işgal girişimi karşısında da topyekûn bir direniş ortaya koyuldu. Bu tabii bizim milli kimliğimizin bir parçasıdır, demokrasimizi korumak için bütün dünyanın hayran olduğu, şaşkınlıkla izlediği bir mücadele o gece verildi." dedi. Yarım gün içerisinde darbe girişiminin bertaraf edildiğini ve Türkiye'nin normalleşme sürecinin adımlarının atılmaya başlandığını dile getiren Çelik, "Mücadele etmek için o günden bugüne kadar bu Fetullahçı Terör Örgütü unsurlarının devlet aygıtlarından temizlenmesi için de çok yönlü bir mücadele kararlı bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

- 15 Temmuz anma programı Çelik, 15 Temmuz'un milli kimlik ve tarih açısından çok önemli olduğunu ve anma törenlerinin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde İletişim Başkanlığı tarafından kapsamlı bir şekilde sürdürülmesiyle ilgili pek çok faaliyetin ortaya koyulduğunu söyledi. Çelik, "O gün tabii ki şehit verdiğimiz için, gazilerimiz olduğu için büyük bir üzüntü, büyük bir kederi, belki hiçbir zaman dinmeyecek bir acıyı anıyoruz aynı zamanda da tabii bu darbe girişimini bertaraf etmiş olmanın ve bu şekilde ülkemizi bir işgal girişiminden kurtarmış olmanın da coşkusu söz konusudur." değerlendirmesinde bulundu. Çok sayıda etkinlik gerçekleştirileceğini, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve çeşitli kurumlarla bir araya gelinerek faaliyet planı yapıldığını söyleyen Çelik, "450'den fazlası yurt dışında olmak üzere, toplam bin 500 civarında etkinlik 8-15 Temmuz haftası içerisinde ve diğer zamanlara yayılacak şekilde faaliyete geçirildi." dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının konuyla ilgili etkinlik ve kurumsal kimlik yol haritası oluşturduğunu dile getiren Çelik, "Dünyaya bunu anlatabilmek için farklı dillerde videolar hazırlandı ayrıca yabancı ülke gençleriyle bu demokrasi direnişini buluşturmak için yabancı ülkelerdeki gençlere de bu demokratik bilinç konusunda bilgi vermek için çeşitli hazırlıklar, videolar söz konusu oldu, çeşitli faaliyetler var. Network Belgeseli dünyanın önemli şehirleri ve başkentlerinde şu anda gösterime girmiş durumdadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz programı hakkında da bilgi veren Çelik, Erdoğan'ın saat 13.00'te Millet Camisi'ndeki hatmi şerife, saat 14.00'te TBMM özel oturumuna ve saat 16.00'da Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının açılış törenine iştirak edeceğini aktardı. Çelik, Atatürk Havalimanı'nda saat 20.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla anma programı gerçekleştirileceğini söyledi. MKYK toplantısında iç, dış politik gelişmeler, ekonomik gelişmeler ve sosyal politikalarla ilgili sunumlar yapıldığını belirten Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının açılışında iç ve dış politikayı ilgilendiren kapsamlı bir değerlendirme yaptığını bildirdi. - Terörle mücadele Çelik, 27 Mayıs'tan beri terör örgütünün lojistik üs ve Kandil'den Türkiye'ye aktarım bölgesi olarak kullandığı Hakurk Vadisi'nin temizlenmesiyle ilgili yoğun bir harekat sergilendiğini hatırlatarak "Terörle mücadele konusunda yaptığımız mücadelenin haklılığını gösteren, ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf etme konusunda önemli bir aşama teşkil edecek başarılı bir harekat gerçekleştiriliyor." dedi.

Harekatın başarıyla icra edildiğini söyleyen Çelik, "Sızma, ülkemize dönük çeşitli girişimler bu şekilde bertaraf edilmektedir. Yakın zamanda çeşitli konuşmalar oluyor, bazen Irak'tan bunu eleştiren sesler geliyor ama geçen gün de gördüğünüz gibi Irak'tan Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, İstihbarat Başkanı gelerek bu üçlü mekanizma çerçevesinde karşılıklı olarak görüşlerimizin aktarılacağı, Türkiye'nin tezlerinin aktarılacağı bir toplantı yapıldı, Dışişleri Bakanımızın, Savunma Bakanımızın, İstihbarat Başkanımızın katıldığı." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da heyeti kabul ettiğini hatırlatan Çelik, şunları kaydetti: "Kandil, Mahmur ve Sincar'daki terör varlığının sonlandırılması için Irak makamlarıyla da görüşerek eş güdüm halinde Türkiye bu çabasını, terörle mücadelesini sürdürüyor. Tabii PKK'nın orada çeşitli sözde siyasi oluşumlar içerisinde kendini gösterme gibi gayretleri var bununla ilgili konular yakın takip ediliyor. Yani sadece terörle mücadelenin askeri kısmı değil aynı zamanda siyasi kısmıyla ilgili mücadele de yakın bir şekilde takip edilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak da Irak makamlarıyla karşılıklı anlayış, eş güdüm içerisinde Türkiye'nin ve Irak'ın güvenliğinin ortak bir çerçevede ele alındığı bir yaklaşımla kardeş ve dost bir ülkeyle bu faaliyetler, çalışmalar bu şekilde devam edecek."