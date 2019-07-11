AK Parti MKYK toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan Dışişleri Bakanının ifadesini aynen iade ederek kullanırsak 'Akdeniz'in haylaz çocuğu, şımarık çocuğu' Rum tarafı ile herhangi bir şekilde geçmişten de bunu yakinen biliyoruz. Bu şekilde söze dayanan bir ilişki kurmamız söz konusu değildir. Hukuka, belgeye, anlaşmaya dayanan bir ilişkiyle ancak KKTC'nin hakları korunursa bu kriz sona ermiş olur." dedi. Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yunanistan'da erken seçimle iş başına gelen Yunanistan Başbakan'ı Kiriakos Miçotakis'e ilişkin Çelik, "Babasının Başbakanlığı döneminde bir darbeye maruz kalmıştı Yunanistan ve ülkemizde misafir edilmişti. Darbeye maruz kalmış, darbenin ne manaya geldiğini, ne kadar aşağılık bir insanlık suçu olduğunu bilen bir siyasi gelenekten geldiği için bunu şahsen de yaşadığı için Türkiye'de darbe girişiminde bulunmuş ve Yunanistan'a kaçmış FETÖ üyesi asker üniforması giymiş teröristlerin Türkiye'ye iadesi konusunda Sayın Miçotakis'in daha çok gayret göstereceği şeklinde bir beklentimiz olduğunu vurgulamak isterim." diye konuştu.

Çelik, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin, "Rum tarafına herhangi bir şekilde güvenmemiz söz konusu değildir. Yunanistan Dışişleri Bakanının ifadesini aynen iade ederek kullanırsak 'Akdeniz'in haylaz çocuğu, şımarık çocuğu' Rum tarafı ile herhangi bir şekilde geçmişten de bunu yakinen biliyoruz. Bu şekilde söze dayanan bir ilişki mümkün değildir. Hukuka, anlaşmaya ve belgeye dayanan bir ilişkiyle ancak KKTC'nin hakları korunursa bu kriz sona ermiş olur. " ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin "T.C. ibareli bazı belediye tabelaları bölücülüğü ve tahriki artırır, bu resmen bölücülük alametidir" şeklindeki iddialara ilişkin soruya Çelik, "Mehmet Özhaseki beyin o cümlesi cımbızlanarak alınmış bir cümle, Mehmet Özhaseki bey öyle bir şey söylemez. Milli konularda son derece hassas bir arkadaşımızdır." şeklinde konuştu. Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldiği toplantılara ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni sisteme ayak uyduramayan çeşitli mekanizmalar açık ve net bir şekilde konuşulmuştur. Milletvekillerimiz, millet adına vekalet görevini yürütüyorlar. Milletin taleplerini dile getiriyorlar. Onların dile getirdiği bu taleplerin merkezi hükümetin uygulamalarına etkili bir şekilde yansıması ve bunların değerlendirilmesi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından son derece önemli bulunmaktadır." Muhalefetin "3600 ek gösterge", "yargı reformu paketi" gibi konular ele alınmadan Meclis'in tatile çıkmasına getirdiği eleştirilerle ilgili görüşü sorulan Çelik, Meclis'in çalışma takvimiyle ilgili bir değerlendirme yapıldığını ve kararın verildiğini belirtti. Bu konunun milletvekillerinin Meclis'teki mesaileri çerçevesinde değil başka hazırlıklarla birlikte değerlendirildiğini anlatan Çelik, bahsedilen konuların bazılarının yeni döneme kalabileceğini ancak bunun "yürürlükten kalktığı" manasına gelmeyeceğini vurguladı. - "Tartışmalar, sistemin kendisiyle ilgili değil" Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili aksaklıkların giderilmesi için her türlü öneriye açığız. Bu kapsamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme yapılabilir." sözlerini dile getirerek, bu görüşmenin takvimini sorması üzerine Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında çeşitli konularda görüşmenin her zaman gerçekleşme imkanının bulunduğunu, böyle bir diyaloğun söz konusu olduğunu söyledi.

Çelik, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımızın oradaki kastı şudur; 'bununla ilgili olarak bir çalışma yapılıyor, bu çalışmanın çıktılarını gördükten sonra bazı yerleri güçlendirmemiz gerekebilir." Fakat bu sistemin kendisiyle ilgili değil. Sistem referandumdan geçmiştir ve yürürlüğe girmiştir. Artık bu sistemden geri dönüşle ilgili bir tartışma değil bu tartışma. Onu muhalefet kendisine göre, CHP öyle bir tartışmaya dönüştürmeye çalışıyor. Milli irade tecelli etmiştir ve sistem yürürlüğe girmiştir. Burada herhangi bir tartışma yoktur, sistem uygulanmaktadır. 1 yıl içerisinde ise uygulamalarda güçlendirilmesi gereken yerler ortaya çıkabilir. Milletvekillerimizin de gündeme getirdiği vatandaşımızın da şikayet ettiği bazı yerlerde kireçlenmeler, tıkanmalar söz konusu olabilir, bazı yerlerde bürokratik vesayetin yeni sisteme ayak uyduramayıp bu yeni sistemin gereklerinin dışında bir takım eski alışkanlıkları sürdürdüğü şeklinde bir takım şikayetler vardır. Bazı yerlerde yeterince verim alınamadığı şeklinde şikayetler var. Bunlar kapsamlı bir şekilde masaya yatırılıyor."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bu çalışmaların koordinasyonunu yaptığını dile getiren Çelik, geniş kapsamlı görüşmeler neticesinde bunların değerlendirileceğini, analiz edileceğini ve bunun sonucunda bir çıktının meydana geleceğini söyledi. Bu çıktılarda "sistemin şu uygulamalarını daha güçlendirmemiz lazım, buraları revize etmemiz lazım" diye sonuçların olacağını ifade eden Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uygulamalarla ilgili bu çıktılar elde edildikten sonra bunları Bahçeli ile paylaşacağını ifade ettiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda diğerleriyle de görüşebileceğini söylediğini aktaran Çelik, "Ama 'biz hiçbir şekilde bu çıktılarla ilgilenmeyiz, bizim tek ilgilendiğimiz şey bu sistemden vazgeçilmesi, eski haline dönülmesidir' diyenlerle tabii ki görüşülecek bir şey yok." dedi. Bu sistemin daha iyi işlemesiyle ilgili bir değerlendirmesi olan varsa bunların görüşlerini almaktan herkesin büyük bir memnuniyet duyacağının altını çizen Çelik, "Bu siyasi partiler olabilir, kurumlar olabilir, sivil toplum örgütleri olabilir. Nihayetinde sistem vatandaşımız için vardır. Sistem vatandaşımıza gidecek hizmetin daha da güçlendirilmesi için vardır. Dolayısıyla vatandaş gözüyle bakılacak, tabii ki milletvekillerinin gözüyle bakılacak, devlet kurumları arasındaki koordinasyonun gücü gözüyle bakılacak ve bu sonuçlar bu şekilde değerlendirilecek." diye konuştu.