HABER

AK Parti MKYK Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 17:46 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (2) - "Demokratik değişim ve dönüşümün gerçekleştirilmesi açısından on yıllara sığmayacak meseleler 18 yıl içinde gerçekleştirildi. Etrafımızdaki olaylara müdahil olma, Türkiye'nin dış politikadaki itibarını artırma konusunda 18 yıl içinde devrim niteliğinde işlere imza atıldı" - "Bugün de milletin sahip çıktığı bir hareket olarak AK Parti yoluna devam ediyor. En büyük güvencesi milletimizin verdiği destektir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, demokratik değişim ve dönüşümün gerçekleştirilmesi açısından on yıllara sığmayacak meselelerin partisince 18 yıl içinde gerçekleştirildiğini, Türkiye'nin etrafındaki olaylara müdahil olma, dış politikadaki itibarını artırma konusunda devrim niteliğinde işlere imza atıldığını söyledi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, özellikle bayram sürecinde İçişleri Bakanlığınca emniyet kemerinin bağlanması yönünde kampanya başlatıldığını anımsattı.

Birçok vatandaşın emniyet kemeri kullanılmaması nedeniyle hayatını kaybettiğini, ailelerin parçalandığını ifade eden Çelik, bu sebeple kampanyanın bütün yıla yayılması gerektiğini dile getirdi ve bu konuda duyarlılık oluşturulması için herkesin yardımını talep ettiklerini söyledi.

Çelik, partilerinin kuruluş yıldönümünün Kurban Bayramı'na denk gelmesi dolayısıyla 18'inci kuruluş yıldönümü kutlamalarının bugün yapılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda 1-2 saat sonra konuşma yapacağını belirten Çelik, Erdoğan'ın bugünkü MKYK'yi açarken de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu aktardı.

AK Parti'nin 2001'de Genel Başkanları Erdoğan'ın liderliğinde "erdemliler hareketi" olarak yola çıktığını hatırlatan Çelik, şöyle devam etti:

"O zaman da demiştik 'AK Parti'yi millet kurmuştur. Milletin kurduğu bu hareketin biz sadece tabelasını astık' diye. Çünkü siyasal merkezin çöktüğü, toplumsal merkezin dağıldığı bir ortamda millet Türkiye'nin meselelerini çözecek, Türkiye'yi ileriye taşıyacak bir siyasi hareket arayışı içindeyken, bu siyasi hareketle ilgili dinamikleri ortaya koymuşken AK Parti kuruldu. Demokratik değişim ve dönüşümün gerçekleştirilmesi açısından on yıllara sığmayacak meseleler 18 yıl içinde gerçekleştirildi. Etrafımızdaki olaylara müdahil olma, Türkiye'nin dış politikadaki itibarını artırma konusunda 18 yıl içinde devrim niteliğinde işlere imza atıldı. Ekonomik değişim, dönüşüm, Türk ekonomisinin dünyayla entegresi konusunda devrim niteliğinde işlere imza atıldı. O zamanlar bir gazetede 'Anadolu ihtilali, Anadolu devrimi' demişti. Bu aynı şekilde bugün de milletin sahip çıktığı bir hareket olarak AK Parti yoluna devam ediyor. En büyük güvencesi milletimizin verdiği destektir."

Bu süre zarfında, ülkenin ve partilerinin içeride ve dışarıda pek çok saldırıya uğradığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bütün bu süreçleri, muhtıralardan finansal saldırılara kadar, bir terörist organizasyonun darbe girişiminden başka terör saldırılarına kadar tüm bunları, milletimizin desteğiyle aşmasını bildik. Bugüne kadar milletin desteğinden daha büyük bir destek tanımadık. İktidara gelirken millete kulak veren, milletin sesini dillendiren siyasi hareketlerin bir kısmının, pek çoğunun hatta, iktidara geldikten sonra milletin sesini dillendirmeyi bıraktığını, milletin sesine kulak tıkadığını görmüştük. En büyük, en gurur duyduğumuz özelliğimiz milletimizden oy isterken milletimizin sesini ne kadar dillendirip onun sesine ne kadar çok kulak veriyorsak, iktidar süresince de onu gerçekleştirmemizdir. Milli iradenin büyüklüğü, sivil siyasetin genişletilmesi, demokratik siyasetin ve demokrasinin derinleştirilmesi AK Parti'nin kendisi için varlık sebebi olarak gördüğü meselelerdir."

-"Milletimizin verdiği destek sayesindedir"

"Türkiye'nin ihtiyacı olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğini, ilk başkanlık seçiminde de bir zafere imza atıldığını" dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Sandıkta kazanılan tüm bu başarılar milletimizin verdiği destek sayesindedir. Bütün bu başarının sahibi Türkiye'de yapılan işlerin sahibi aziz milletimizdir. Aziz milletimizin talimatlarına uyulduğu müddetçe AK Parti Türkiye'yi dönüştürme gücünü, değiştirme gücünü elinde tutmuştur. Bunun farkındadır, bunun bilincindedir. Önümüzdeki yıllarda da bu bilinçle yürüme konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm birimlerimize yönelik değerlendirmeleri olmuştur. Demokrasi mücadelesinin güçlendirilmesi, siyaset alanının genişletilmesi önemlidir.

Karşımızda bütün bu işler gerçekleştirilirken askeri vesayete, yargı vesayetine sığınmak isteyenlerin, hatta yakın zamanlarda darbe girişimine 'tiyatro' demek gibi bir izansızlıkta bulunanların netice olarak milletten geçerli not alamadıkları görülmüştür. AK Parti bu şekilde yoluna devam edecektir."

-"Milletimizin çıkarlarını korumasını bildik"

Çelik, bugünlerde sık sık CHP ve diğerlerinin ekonomiyle ilgili çok sayıda temeli olmayan iddiayı dile getirdiklerini ifade ederek, "Tarihin en büyük finansal saldırılarından biriyle karşı karşıya kalmamıza rağmen şimdiye kadar bahsettiğim kodlara sahip çıktığımız için bütün bunları atlatmasını bildik. Milletimizin çıkarlarını, hak ve menfaatlerini korumasını bildik." dedi.

Türkiye'nin 2002'de satın alma gücü açısından 17'nci sıradayken 2018'de 13'üncü sıraya geldiğini, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın 236 milyar dolardan 784 milyar dolara, toplam yatırımların 126 milyar liradan 493 milyar liraya ulaştığını anlatan Çelik, 2002'de 100 liranın 86 lirası faize giderken bugün 12 liranın faize gittiğine ve bunun daha da düşeceğine işaret etti.

Demokratik sistem derinleştikçe, demokrasinin gücü arttıkça, Türkiye'de istikrar devam ettikçe ekonomi konusunda değişim, dönüşümün ve büyümenin gerçekleştirildiğini kaydeden Çelik, örneğin 2002'de faiz harcamalarının bütçe giderlerinin yüzde 43'üne, vergi gelirlerinin 86'sına karşılık geldiğini, 2018 itibarıyla bu oranın yüzde 12 civarına gerilediğine değindi.

Tüm bunların bahsettiği siyaset koordinatlarına uyma sayesinde gerçekleştiğini belirten Çelik, gelecek dönemde demokratik siyaseti derinleştirdikçe, milletle kurdukları bağı güçlendirdikçe çok daha iyi sonuçlara, çok daha iyi noktalara imza atılacağını ifade etti.

Çelik, "Hemen her gün bir açıklama yapıyorlar. Tabii bu açıklamayı yapanların, özellikle CHP söz konusu olduğunda, Doğu Akdeniz'deki askeri varlığımızı, oradaki sondaj gemilerimizi, oradaki Deniz Kuvvetleri varlığımızı görmeyenlerin bu rakamları da görmesini beklemiyoruz. Türkiye'nin milletimize dayanarak daha güçlü şekilde yönetilmesi, daha iyi hedeflere varılması konusundaki irademizi bugün kuruluş yıldönümümüzü kutlayarak bir kere daha tazelemiş olacağız." diye konuştu.

Çelik, partilerinin kuruluşunda beraber oldukları kimi kişilerin vefat ettiğini anımsatarak, bu kişilere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

(Sürecek)

PARTNERAnnesinin fotoğrafını paylaştı, internet yıkıldıAnnesinin fotoğrafını paylaştı, internet yıkıldı
Rize mimarisinde yapılan konutları, Erdoğan açacakRize mimarisinde yapılan konutları, Erdoğan açacak
Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti MKYK Ömer Çelik

En Çok Okunan Haberler

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Son dakika Samsun'da sel felaketi! Ölü sayısı artıyor, kayıp vatandaşlar var

Korkutan açıklama: Kayıp vatandaşlarımız var

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Bodrum'da yanan alan havadan görüntülendi!

Acı tablo! Havadan böyle görüntülendi

PKK'nın 'sokağa çıkın' çağrısı halktan karşılık bulmadı!

'Kayyum' kararı sonrasında PKK'nın çağrısı karşılık bulmadı

Tunceli'de sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sıcak çatışma! Öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.