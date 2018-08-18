AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 18.32'de başladı.

