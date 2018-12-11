AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Karar ve Y\u00f6netim Kurulu (MKYK), T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda topland\u0131.\nAK Parti Genel Merkezi'ndeki toplant\u0131, saat 15.30'da ba\u015flad\u0131.PARTNERG\u00f6\u011fs\u00fcn\u00fcn alt\u0131ndaki d\u00f6vmenin \u00f6yle bir anlam\u0131 var ki...CHP'den \u0130Y\u0130 Parti ile ittifak g\u00f6r\u00fc\u015fmelerine ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamaHakan \u00c7avu\u015fo\u011flu: A\u0130HM'in baz\u0131 kararlar\u0131 \u00e7ifte standart ta\u015f\u0131yor