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AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.09.2018 18:29 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 3,5 saat sürdü.

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AK Parti MKYK toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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