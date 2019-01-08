AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki AK Parti Merkez Karar ve Y\u00f6netim Kurulu (MKYK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nParti genel merkezinde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131, 4 saat 20 dakika s\u00fcrd\u00fc.PARTNERBek\u00e7iler Kral\u0131'yla \u00fcnlenmi\u015fti! \u015eimdilerde...\u00d6mer \u00c7elik: Yerel se\u00e7im manifestosu 31 Ocak'ta a\u00e7\u0131klanacakEmine Erdo\u011fan: Filelere, bez \u00e7antalara geri d\u00f6nelim gelece\u011fimizi koruyal\u0131m
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