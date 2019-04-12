AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki AK Parti Merkez Karar ve Y\u00f6netim Kurulu (MKYK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nParti genel merkezinde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131, 3 saat 20 dakika s\u00fcrd\u00fc.PARTNER\u00d6zel yaz\u0131\u015fmalar\u0131 if\u015fa olmu\u015ftu! Bak\u0131n ne dedi!K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'ndan Can Bartu i\u00e7in taziye ziyareti (2)\u00d6demi\u015f'te yol i\u00e7in zeyin a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n k\u00f6klenmesine tepki (2)
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