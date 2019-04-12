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AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 19:42 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü.

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AK Parti MKYK toplantısı sona erdi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erd

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