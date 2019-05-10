AK Parti MKYK Toplantısı sona erdi

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki AK Parti Merkez Karar ve Y\u00f6netim Kurulu (MKYK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nParti genel merkezinde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131, 3 saat 15 dakika s\u00fcrd\u00fc.PARTNERAhmet Kural\u2019a y\u00fcklenenler Kaan\u2019a kar\u015f\u0131 neden sessizABD\u2019nin B-52\u2019leri Katar\u2019daki \u00fcsse indiCHP'li \u00d6ztrak: Yeni alg\u0131 operasyonuna giri\u015ftiklerini g\u00f6r\u00fcyoruz