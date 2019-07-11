AK Parti MKYK Toplantısı sona erdi

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki AK Parti Merkez Karar ve Y\u00f6netim Kurulu (MKYK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nParti genel merkezinde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131, 2 saat 55 dakika s\u00fcrd\u00fc.\u0130stanbul'da do\u011fal ya\u015fam m\u00fcmk\u00fcn m\u00fc?\u00d6mer Halisdemir\u2019in mezar\u0131na kadar pedal \u00e7evireceklerHali\u00e7 Metro K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'nden atlayan k\u0131z\u0131 arkas\u0131ndan atlayan gen\u00e7 kurtard\u0131
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