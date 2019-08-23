AK Parti MKYK Toplantısı sona erdi

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki AK Parti Merkez Karar ve Y\u00f6netim Kurulu (MKYK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nParti genel merkezinde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131, 2 saat 25 dakika s\u00fcrd\u00fc.Fla\u015f karar! E\u015fine o s\u00f6z\u00fc s\u00f6yleyen yand\u0131!K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019na Edremit\u2019te zeytinya\u011f\u0131 ve zeytin a\u011fac\u0131 hediye edildi\u00c7avu\u015fo\u011flu\u2019ndan g\u00f6zlem noktas\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131