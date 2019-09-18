AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki AK Parti Merkez Karar ve Y\u00f6netim Kurulu (MKYK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nParti genel merkezindeki bas\u0131na kapal\u0131 toplant\u0131, 2 bu\u00e7uk saat s\u00fcrd\u00fc. Erzurum'da \u015fa\u015f\u0131rtan g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! Eyl\u00fcl ay\u0131nda dolu ya\u011fd\u0131Bah\u00e7eli'yi anlatan \u0130ngilizce kitap yay\u0131mland\u0131HDP \u00f6n\u00fcnde eylem yapan ailelere destek ziyaretleri s\u00fcr\u00fcyor
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