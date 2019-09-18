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AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 17:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MKYK toplantısı bitti

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 2 buçuk saat sürdü.

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