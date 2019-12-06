AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki AK Parti Merkez Karar ve Y\u00f6netim Kurulu (MKYK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nParti genel merkezindeki bas\u0131na kapal\u0131 toplant\u0131, 3 saat 40 dakika s\u00fcrd\u00fc.PARTNER Mucize gibi! 6.5 saat sonra hayata d\u00f6nd\u00fcBakan Akar: T\u00fcrkiye, NATO i\u00e7inde t\u00fcm y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fcklerine ba\u011fl\u0131d\u0131rS\u00f6zc\u00fc Aksoy: Harekat\u0131 s\u00fcrd\u00fcrme hakk\u0131n\u0131 sakl\u0131 tutuyoruz