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AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 19:52 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 3 saat 40 dakika sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erd

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