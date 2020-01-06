AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki AK Parti Merkez Karar ve Y\u00f6netim Kurulu (MKYK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nParti genel merkezindeki bas\u0131na kapal\u0131 toplant\u0131, 2,5 saat s\u00fcrd\u00fc.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERModel ya\u011fmuruna devam! T\u00fcrkiye'ye giri\u015f h\u0131zland\u0131...H\u0131rvatistan\u2019\u0131n yeni Cumhurba\u015fkan\u0131 Zoran Milanovi\u00e7 oldu\u00c7elik'ten Kanal \u0130stanbul a\u00e7\u0131klamas\u0131!