AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu, PKK’nın yerel yönetimleri hizmet için istemediğini, bunu siyasi bir manevra için istediğini belirterek, örgütün birçok yerde çöküş dönemi yaşadığını söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, yaklaşan seçimler ve son dönemde yaşanan olaylarla ilgili İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Mardin ve ilçelerinde AK Partili adayların teşkilatlar ile birlikte sahalarda aktif rol oynadığını belirten Miroğlu, aday gösterdikleri bütün yerlerde arkadaşlarının halkın takdirini alan adaylar olduğunu ifade etti. Dargeçit ilçesinde bunu çok iyi bir şekilde gördüklerini kaydeden Miroğlu, ilçede binlerce kişi ile ilk kez bir yürüyüş yaptıklarını dile getirdi.

“Arap baharı değil Dargeçit’in baharı”

Son beş seçimde her zaman Dargeçit ve diğer ilçeleri ziyaret ettiklerini ama bu seçim sürecinde karşılaştıkları kadar bir kalabalıkla karşılamadıklarını aktaran Miroğlu, son dönemde yaşananlardan dolayı çok ciddi bir kitlesel dönüşümün olduğunu belirtti. Miroğlu, şöyle konuştu:

“Geçmişte hep aynı arkadaşlar büyük bir fedakarlıkla sahipleniyorlardı bizi ama artık hakkımız üzerlerinde düşen kabustan kurtuldu. Bu bölgede bir kabus yaşanmıştı. 4-5 yıl öncesi için söylüyorum hendek, çukurlar açılmıştı. Sadece güvenlik mensubu kardeşlerimiz değil sivil vatandaşlarımız da terörle mücadelede büyük bedeller ödedi. İlçe başkanımızın akrabaları katledildi. Dargeçit’in siyasi bir hafızası var. Restoranlarda toplantımızı yapardık, yani 50-60 kişinin sığdığı restoranlarda. Ama bu kez çok farklı oldu ve salonlara sığmadık. Bir özgürlüğe uyanmak gibi, Arap Baharı falan diyorlar ama bence bugün bu Dargeçit’in baharı.”