AK Parti MKYK'ye 29 yeni isim

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu için aday listeleri kesinleşerek seçime geçildi.

AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 6. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK, Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu için adaylar belirlendi.

MKYK'nin 50 kişilik listesinde adayların 42’si milletvekillerinden oluştu. Aralarında Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Mahir Ünal’ın da bulunduğu 21 isim yerini korudu.

Kabinede yer almayan eski bakanlar Numan Kurtulmuş, Ömer Çelik, Lütfi Elvan, Ahmet Arslan, Bülent Tüfenkci, Fatma Betül Sayan Kaya ve Mehmet Özhaseki, MKYK listesine girdi.

Milletvekilliğinden istifa ederek yeni sistemin kabinesine giren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile TBMM Başkanlığına seçilen Binali Yıldırım MKYK listesinde yer almadı.

Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker ve Ravza Kavakçı Kan ile Bekir Bozdağ, Burhan Kuzu, Mehmet Muş da yeni parti yönetiminde yer almadı.