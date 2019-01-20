MUĞLA (AA) - AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Markar Eseyan,"Bütün dünyanın gözü Cumhur İttifakı'nın üzerindedir. Bu ittifak ülkenin kaderini belirlediği gibi aynı zamanda bölgenin de kaderini belirleyen bir ittifaktır. Dolayısıyla milletin kurduğu bir ittifaktır." dedi.

Eseyan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Muğla Aday Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Muğla'nın 31 Mart seçimlerine büyük bir coşkuyla hazırlandığını söyledi.

Kurtuluş Savaşı sırasında, emperyalist saldırı ve ülkenin düştüğü zorluklar karşısında ortaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının çok büyük bir destan yazdığını belirten Eseyan, "Türk’ü ile Kürt’ü ile her inanıştan ve mezhepten kesimlerle biz biriz ve diriyiz. Bu coğrafyada bu şekilde büyük uygarlıklar kurduk. Bu coğrafyada, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yaşadığımız en ciddi sınamayı birlikte yaşadık. 2013 yılının başından beri yaşadığımız ve darbe girişimiyle de süren süreci hatırlayın." dedi.