AK Parti Muş Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat, "Gönül belediyeciliği ile halka dokunan, koltuğundan ve makamından güç alarak değil, halka inen, yüreği ve merhametiyle bakan belediye başkanları ile yol alacağız." dedi.

AK Parti'nin Muş'taki 5 ilçe, 17 belde belediye başkan adayı törenle tanıtıldı.

Polat, Muş Spor Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, belediyeciliğin amacının illerde, ilçelerde, beldelerde, mahallelerde ve sokaklarda huzurlu, güvenli ve refah içinde bir yaşam sağlanması olduğunu söyledi.

AK Parti'nin "gönül belediyeciliği" yapacak kadrolarla yol alacağını ifade eden Polat, "Gönül belediyeciliği ile halka dokunan, koltuğundan ve makamından güç alarak değil, halka inen, yüreği ve merhametiyle bakan belediye başkanları ile yol alacağız." diye konuştu.

Polat, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde, 'Önce yerelde kalkınma' dediklerini anımsattı.

Şimdi, "Tevazu, gayret ve samimiyet" diyerek halka hizmet için çabaladıklarını belirten Polat, bir taraftan ülkeye hizmet için çalışırken diğer taraftan içerideki ve dışarıdaki şer odaklarıyla, yanlış insanlarla mücadele ettiklerini vurguladı.