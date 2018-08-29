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AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2018 14:52 | Son Güncelleme

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde toplandı.

AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Recep Tayyip Erdoğan ak parti myk

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