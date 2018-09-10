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AK Parti MYK, Erdoğan başkanlığında toplanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2018 11:40 | Son Güncelleme

AK Parti MYK, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 14.00'de toplanacak

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde yapılacak MYK toplantısı saat 14.00'de başlayacak.

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu MYK Türkiye Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan

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