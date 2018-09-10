AK Parti MYK, Erdoğan başkanlığında toplanacak

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde yapılacak MYK toplantısı saat 14.00'de başlayacak.
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