HABER

AK Parti MYK listesinde Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Mahir Ünal, Cevdet Yılmaz, Fatma Betül Sayan Kaya, Mehmet Özhaseki, Lütfi Elvan, Jülide Sarıeroğlu, Vedat Demiröz, Hamza Dağ, Leyla Şahin Usta, Çiğdem Karaaslan yer aldı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 20:49 | Son Güncelleme

AK Parti MYK listesinde Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Mahir Ünal, Cevdet Yılmaz, Fatma Betül Sayan Kaya, Mehmet Özhaseki, Lütfi Elvan, Jülide Sarıeroğlu, Vedat Demiröz, Hamza Dağ, Leyla Şahin Usta, Çiğdem Karaaslan yer aldı.


PARTNERZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlarZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yeni MYK üyelerini belirlediCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yeni MYK üyelerini belirledi
Hatice Merve Tatar, AK Parti'nin en genç MKYK üyesi olduHatice Merve Tatar, AK Parti'nin en genç MKYK üyesi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi

Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano Al Nassr yolcusu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano Al Nassr yolcusu

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yeni MYK üyelerini belirledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yeni MYK üyelerini belirledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bin 380 oyla yeniden AK Parti genel başkanı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bin 380 oyla yeniden AK Parti genel başkanı!

AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu

AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu

İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!

İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!

ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum

ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.