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AK Parti MYK'nın ardından Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2018 18:29 | Son Güncelleme

AK Parti MYK Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, af tartışmaları için "Gündemimizde bu konu yok. Pozisyonumuzu koruyoruz. Gündemde af yok. İzliyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti MYK'nın ardından Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısı 3 saatin ardından sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalar yaptı.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Geldiğimiz dönemde şehir siyaseti önemli bir hale geliyor. Götürülen hizmetin hem şehirlerin altyapısını düzeltmek hem şehirlerin yaşanabilir olması açısından önemli. Cumhurbaşkanımız yatay mimariye önem veriyor. Bunu takip ediyoruz. Millet bahçelerinin, millet kıraathanelerinin yapılması yeni hizmetler olarak hayata geçirilmesini takip ediyoruz. Raporlar burada kalmıyor. İlgili başkanlarımız bunu incelemeye devam edecekler. Yerel seçimleri güçlü bir biçimde gündeme almış bulunuyoruz."

"Malazgirt zaferi'nin yıl dönümü ile ilgili çok önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye'nin geleceğe bakarken tarihi bir perspektife sahip olması önemli. Büyük Taarruz'un da yıl dönümüydü. Bundan sonra da tarihin önemli noktaları, dönüm noktaları zincir şekilde değerlendirilmeye çalışılacak. Bu zaferlerin diri tutulması önemli. 30 Ağustos'u kutlayacağız. Şimdiden kutlu olsun."

MHP'NİN AF ÖNERİSİ GÜNDEME GELECEK Mİ?

Bir değişiklik yok... Gündemimizde bu konu yok. Kurullarımızda bir değerlendirme olmadı.

MACRON'UN AÇIKLAMALARI

Macron'un açıklamalarını hayretle karşılıyoruz. Sayın Macron'un kullandığı kavramlara hakim olmadığını görüyorum. Türkiye Atatürk Türkiyesi değil diye bir ifade kullanıyor. Kurucu liderinin gösterdiği hedefler doğrultusunda yürüyen bir Türkiye var. Sanki Türkiye'de laiklikte bir aşınma varmış gibi ifadeler kullanıyor.

İslami terör diye son derece yanlış bir ifadeyi kullanmaya devam ediyor. Bunlar orta düzeyde oryantalist yaklaşımlardır. Sayın Fransa cumhurbaşkanından hem Türkiye'ye yönelik sağduyulu ifadeler duymak isteriz hem de İslam ve terör kelimelerinin yan yana kullanılmasının ne kadar yanlış olduğunu söylemek isteriz. Bir konuşmada birden fazla hata yapılmıştır.

YEREL SEÇİMLERDE İTTİFAK OLACAK MI?

Yerel seçimler bağlamında söylemiyorum ama Cumhur ittifakının milletimizin beklentilerine nasıl karşılık verdiğini gördük.

Yerel seçimde böle bir şey olur olmaz şeklinde bir değerlendirmemiz yok.

HOLLANDALI WİLDERS'IN HAZ. MUHAMMED'E HAKARETLERİ

Bu Wilderds denen kişi birinci sınıf bir ırkçıdır. Hz. Muhammed'e haddini aşarak hakaret etmeye çalışan girişimlerde bulunuyor. Hollanda hükümeti de düşünce özgürlüğü kapsamında yapabileceğimiz bir şey yok diyor. Bu Wilders denen şahsiyet DEAŞ'ı öven bir kampanya başlatsaydı o zaman hukuk devreye girecekti.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
türkiyedeki hapishanelerin kapasitesi belli mahkum sayısı 2 ye katlanmış durumda insanlar içerde sandalyede uyuyo gereğinin ivedi bi şekilde yapılması gerekiyor Saygılarımla . . .
Af getirilirse yaziklar olsun. baskasinin malina goz dikmis hirsizlara kader mahkumu diyip salmak istiyorlar
ne affı ya afta nerden çıktı. ??? böyle bir şey olursa Türk adaletine büyük darbe vurulmuş olur. herkes cezasını çekmek zorundadır. katilleri dolandırıcıları hırsızları tekrar başımıza mı salacaksınız?
demekki 10 güne kadar af çıkar
MHP, Emeklilikte yasa takilanlar noldu,, bi ise yarayin artik
af çıkarıpta katili hırsızı arsızı namussuz u aramıza salamazsınız.herkes cezasını çekecek
bunlar gündemimizde af yok diyorsa kesin 2 aya af gelir demedi demeyin
Askerlik sürelerini düşürün en baştan sözler uçtu gitti
dolar ne güzel bertaraf edildi
Allah aşkına ne affı Cumhuriyet kurulalı 90 yıl olmuş Cumhuriyet tarihinde 52 defa af gelmiş affa karşıyız
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