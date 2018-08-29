AK Parti MYK'nın ardından Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısı 3 saatin ardından sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalar yaptı.
"Geldiğimiz dönemde şehir siyaseti önemli bir hale geliyor. Götürülen hizmetin hem şehirlerin altyapısını düzeltmek hem şehirlerin yaşanabilir olması açısından önemli. Cumhurbaşkanımız yatay mimariye önem veriyor. Bunu takip ediyoruz. Millet bahçelerinin, millet kıraathanelerinin yapılması yeni hizmetler olarak hayata geçirilmesini takip ediyoruz. Raporlar burada kalmıyor. İlgili başkanlarımız bunu incelemeye devam edecekler. Yerel seçimleri güçlü bir biçimde gündeme almış bulunuyoruz."
"Malazgirt zaferi'nin yıl dönümü ile ilgili çok önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye'nin geleceğe bakarken tarihi bir perspektife sahip olması önemli. Büyük Taarruz'un da yıl dönümüydü. Bundan sonra da tarihin önemli noktaları, dönüm noktaları zincir şekilde değerlendirilmeye çalışılacak. Bu zaferlerin diri tutulması önemli. 30 Ağustos'u kutlayacağız. Şimdiden kutlu olsun."
Bir değişiklik yok... Gündemimizde bu konu yok. Kurullarımızda bir değerlendirme olmadı.
Macron'un açıklamalarını hayretle karşılıyoruz. Sayın Macron'un kullandığı kavramlara hakim olmadığını görüyorum. Türkiye Atatürk Türkiyesi değil diye bir ifade kullanıyor. Kurucu liderinin gösterdiği hedefler doğrultusunda yürüyen bir Türkiye var. Sanki Türkiye'de laiklikte bir aşınma varmış gibi ifadeler kullanıyor.
İslami terör diye son derece yanlış bir ifadeyi kullanmaya devam ediyor. Bunlar orta düzeyde oryantalist yaklaşımlardır. Sayın Fransa cumhurbaşkanından hem Türkiye'ye yönelik sağduyulu ifadeler duymak isteriz hem de İslam ve terör kelimelerinin yan yana kullanılmasının ne kadar yanlış olduğunu söylemek isteriz. Bir konuşmada birden fazla hata yapılmıştır.
Yerel seçimler bağlamında söylemiyorum ama Cumhur ittifakının milletimizin beklentilerine nasıl karşılık verdiğini gördük.
Yerel seçimde böle bir şey olur olmaz şeklinde bir değerlendirmemiz yok.
Bu Wilderds denen kişi birinci sınıf bir ırkçıdır. Hz. Muhammed'e haddini aşarak hakaret etmeye çalışan girişimlerde bulunuyor. Hollanda hükümeti de düşünce özgürlüğü kapsamında yapabileceğimiz bir şey yok diyor. Bu Wilders denen şahsiyet DEAŞ'ı öven bir kampanya başlatsaydı o zaman hukuk devreye girecekti.
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