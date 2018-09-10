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AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten ittifak ve af açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2018 18:21 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, yerel seçimde ittifak ile af konusunda önemli mesajlar verdi.

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten ittifak ve af açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlerin de masaya yatırıldığı MYK toplantısının ardından açıklamalar yaptı.

Açıklamalar şöyle:

"İçinde bulunduğumuz süreci aşabileceğimizi vatandaşımız net bir şekilde görmektedir. Desteğini sürdürmektedir. Hükümetimizin tedbirlerinin uygulanması ile varacağımız sonucun vatandaşımıza yansıyacağını göreceğiz. Enbüyük güç vatandaşımızın verdiği destektir.Kapsamlı bir şekilde konuştuk."

"Ekim ayında geleneksel AK Parti kamplarından birini gerçekleştireceğiz. Buna çok önem veriyoruz. Yeni dönemin ilk kampı olacak. Çok önemli bir platform."

SORU - CEVAP

(Yerel seçimlerde ittifak, Bahçeli'nin ittifak sözleri) - "Cumhur İttifakı geçen dönemde büyük kazanımlar getirdi. Bundan sonra da kazanımlar getireceğinden şüphemiz yok. Cumhur İttifakı'na bağlılığımız devam ediyor. Bahçeli ile Erdoğan her an bir araya gelebilir. Somut bir karar yok, olabilir. Yerel seçimlerde nasıl bir mekanizmaya dönüşecek, bununla ilgili kararımız yok."

'AF KONUSUNU GÜNDEMİMİZE ALMADIK'

(Af konusu) - Af ile ilgili daha önce açıkladığımızın çerçevesinde duruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Kırgızistan dönüşü açıklama yaptı. Pozisyonumuzda değişiklik yok. MYK'da af konusunu gündemimize almadık.

(Tahran zirvesi) Dİplomasi tarihinin en ilginç zirvelerinden biriydi. Bütün zirve canlı yayınlandı. Ama bu yanlışlıkla mı oldu bilmiyoruz. Bütün dünya şunu gördü ki, masada insani hasssasiyetleri gözeten ve ateşkesi gündeme getiren Sayın Cumhurbaşkanımız olmuştur.

(Kılıçdaroğlu'na eleştiri) "Sık sık tekrarladığı bir şey var. 20 Temmuz'a darbe diyor. OHAL, bütün hukuk sözleşmelerinde meşrudur. FETÖ ile mücadelede bu tedbire ihtiyaç vardı. Bugün de bazı tablolar ortaya çıktı. Meşru bir mekanizmaya başvurulmuştur. Bununla ilgili bir akademik çalışma olabilir, bence bir kazanım olur. FETÖ'nün darbesini sulandırmak için 'kontrollü darbe' sözlerini söylüyorlar. Biz bu davranışlara alışkınız. 'Kontrollü darbe' söyleminin taşıyıcısı CHP'dir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağzından etkili bir şekilde FETÖ ile nasıl mücadele edileceği konusunda bir sözü kimse duymamıştır. FETÖ ile meşru hükümeti aynı zeminde görüyorsa, 20 Temmuz'a darbe diyorsa, biz bunu Yassı Ada zihniyeti olarak görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun zihniyeti ile Kuvayı Milliye zihniyeti ile hiç bağlantısı olmadı. Çelik; Kılıçdaroğlu, 'Dolar baronları' diyor, 'Dava açın ispatlarım' diyor. Dava açacağız. Görelim bakalım. Tarihin en üslupsuz siyasetçisi. CHP tabanı, Kılıçdaroğlu'ndan daha iyisine layık."

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
affa ihtiyacı var bu ülkenin siyasi ve tecavüz hariç vatanımıza yapılan suçlar hariç bir affa ihtiyaç var . bu ekonomik krizde bu kadar mahkumun giderini karşılayamaz konumdayız ekonomi rahatlığı ve halk için bir af yapılmalı
Af bu ülkenin ihtiyacı her türlü ekonomik rahatlık için şuan her türlü adıma var olmalı bu iktidar .. siyasi tecavüz ve devlete yapılan suçlar hariç tabi.
akp mhp kardeşliğin arasına kimse girmesin 5 yıl yönetsinler ülkeyi
ciksin ya icerde tiriviri suctan yatan cok devlet kimi birakip kimi birakmayacagini iyi bilir hadi hayirlisi
af isteyenler çıkan her tecevüzcüyü evine alsın kabulumuzdur
Siz kandrildip deyip yurtiyorsunuz kefeni
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