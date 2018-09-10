AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten ittifak ve af açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlerin de masaya yatırıldığı MYK toplantısının ardından açıklamalar yaptı.
Açıklamalar şöyle:
"İçinde bulunduğumuz süreci aşabileceğimizi vatandaşımız net bir şekilde görmektedir. Desteğini sürdürmektedir. Hükümetimizin tedbirlerinin uygulanması ile varacağımız sonucun vatandaşımıza yansıyacağını göreceğiz. Enbüyük güç vatandaşımızın verdiği destektir.Kapsamlı bir şekilde konuştuk."
"Ekim ayında geleneksel AK Parti kamplarından birini gerçekleştireceğiz. Buna çok önem veriyoruz. Yeni dönemin ilk kampı olacak. Çok önemli bir platform."
(Yerel seçimlerde ittifak, Bahçeli'nin ittifak sözleri) - "Cumhur İttifakı geçen dönemde büyük kazanımlar getirdi. Bundan sonra da kazanımlar getireceğinden şüphemiz yok. Cumhur İttifakı'na bağlılığımız devam ediyor. Bahçeli ile Erdoğan her an bir araya gelebilir. Somut bir karar yok, olabilir. Yerel seçimlerde nasıl bir mekanizmaya dönüşecek, bununla ilgili kararımız yok."
(Af konusu) - Af ile ilgili daha önce açıkladığımızın çerçevesinde duruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Kırgızistan dönüşü açıklama yaptı. Pozisyonumuzda değişiklik yok. MYK'da af konusunu gündemimize almadık.
(Tahran zirvesi) Dİplomasi tarihinin en ilginç zirvelerinden biriydi. Bütün zirve canlı yayınlandı. Ama bu yanlışlıkla mı oldu bilmiyoruz. Bütün dünya şunu gördü ki, masada insani hasssasiyetleri gözeten ve ateşkesi gündeme getiren Sayın Cumhurbaşkanımız olmuştur.
(Kılıçdaroğlu'na eleştiri) "Sık sık tekrarladığı bir şey var. 20 Temmuz'a darbe diyor. OHAL, bütün hukuk sözleşmelerinde meşrudur. FETÖ ile mücadelede bu tedbire ihtiyaç vardı. Bugün de bazı tablolar ortaya çıktı. Meşru bir mekanizmaya başvurulmuştur. Bununla ilgili bir akademik çalışma olabilir, bence bir kazanım olur. FETÖ'nün darbesini sulandırmak için 'kontrollü darbe' sözlerini söylüyorlar. Biz bu davranışlara alışkınız. 'Kontrollü darbe' söyleminin taşıyıcısı CHP'dir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağzından etkili bir şekilde FETÖ ile nasıl mücadele edileceği konusunda bir sözü kimse duymamıştır. FETÖ ile meşru hükümeti aynı zeminde görüyorsa, 20 Temmuz'a darbe diyorsa, biz bunu Yassı Ada zihniyeti olarak görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun zihniyeti ile Kuvayı Milliye zihniyeti ile hiç bağlantısı olmadı. Çelik; Kılıçdaroğlu, 'Dolar baronları' diyor, 'Dava açın ispatlarım' diyor. Dava açacağız. Görelim bakalım. Tarihin en üslupsuz siyasetçisi. CHP tabanı, Kılıçdaroğlu'ndan daha iyisine layık."
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