AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten ittifak ve af açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlerin de masaya yatırıldığı MYK toplantısının ardından açıklamalar yaptı.

Açıklamalar şöyle:

"İçinde bulunduğumuz süreci aşabileceğimizi vatandaşımız net bir şekilde görmektedir. Desteğini sürdürmektedir. Hükümetimizin tedbirlerinin uygulanması ile varacağımız sonucun vatandaşımıza yansıyacağını göreceğiz. Enbüyük güç vatandaşımızın verdiği destektir.Kapsamlı bir şekilde konuştuk."

"Ekim ayında geleneksel AK Parti kamplarından birini gerçekleştireceğiz. Buna çok önem veriyoruz. Yeni dönemin ilk kampı olacak. Çok önemli bir platform."

SORU - CEVAP

(Yerel seçimlerde ittifak, Bahçeli'nin ittifak sözleri) - "Cumhur İttifakı geçen dönemde büyük kazanımlar getirdi. Bundan sonra da kazanımlar getireceğinden şüphemiz yok. Cumhur İttifakı'na bağlılığımız devam ediyor. Bahçeli ile Erdoğan her an bir araya gelebilir. Somut bir karar yok, olabilir. Yerel seçimlerde nasıl bir mekanizmaya dönüşecek, bununla ilgili kararımız yok."

'AF KONUSUNU GÜNDEMİMİZE ALMADIK'

(Af konusu) - Af ile ilgili daha önce açıkladığımızın çerçevesinde duruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Kırgızistan dönüşü açıklama yaptı. Pozisyonumuzda değişiklik yok. MYK'da af konusunu gündemimize almadık.