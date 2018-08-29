HABER

AK Parti MYK toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2018 14:46 | Son Güncelleme

AK Parti MYK, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, saat 14.39'da başladı.

PARTNEROynaya oynaya denize girdiOynaya oynaya denize girdi
İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacakİYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak
İYİ Partili Kavuncu: Radikal tedbirler alınmazsa en derin ekonomik kriz yaşanacakİYİ Partili Kavuncu: Radikal tedbirler alınmazsa en derin ekonomik kriz yaşanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erd

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Yazar Nehir Erdem'in 'Deli Divane' kitabındaki ifadeler sosyal medyayı salladı

Yazar Nehir Erdem'in 'Deli Divane' kitabındaki ifadeler sosyal medyayı salladı

Leyla Bilginel'in masrafsız tatili

Leyla Bilginel'in masrafsız tatili

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak

İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak

Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan ispat etsin siyaseti bırakırım!

Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan ispat etsin siyaseti bırakırım!

"30 Ağustos millet ruhuyla kazanılmış tarihi bir zaferdir"

"30 Ağustos millet ruhuyla kazanılmış tarihi bir zaferdir"

İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Meral Akşener'le görüşeceğim! Sıkıntılar var

İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Meral Akşener'le görüşeceğim! Sıkıntılar var

AK Parti'den MHP'ye ittifak teklifi!

AK Parti'den MHP'ye ittifak teklifi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.