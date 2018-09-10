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AK Parti MYK toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 15:04 | Son Güncelleme

AK Parti MYK, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, saat 14.50'de başladı.

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Ak Parti Genel Merkezi AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erd

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