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AK Parti MYK toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 18:40 | Son Güncelleme

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, saat 18.35'te başladı.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti ak parti myk Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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