AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK), T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda topland\u0131.\nAK Parti Genel Merkezi'nde bas\u0131na kapal\u0131 toplant\u0131, saat 16.50'de ba\u015flad\u0131.PARTNERWhatsApp'tan gelen tehlikeye dikkat!Bakan G\u00fcl: Bizler ter\u00f6r\u00fcn sonu gelene dek rahats\u0131zl\u0131k vermeye devam edece\u011fizErdo\u011fan: T\u00fcrkiye art\u0131k bilimsel ara\u015ft\u0131rmalarda s\u0131n\u0131r tan\u0131m\u0131yor
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