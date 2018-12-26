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AK Parti MYK toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2018 16:54 | Son Güncelleme

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı toplantı, saat 16.50'de başladı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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