AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK), T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda topland\u0131.\nAK Parti Genel Merkezi'nde bas\u0131na kapal\u0131 toplant\u0131, saat 21.15'te ba\u015flad\u0131.D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc fast food zincirinde kola ve patates skandal\u0131Mersin'de 276 CHP'li, \u0130Y\u0130 Parti saflar\u0131na ge\u00e7ti\u00d6mer \u00c7elik: Yerel se\u00e7im manifestosu 31 Ocak'ta a\u00e7\u0131klanacak
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