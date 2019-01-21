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AK Parti MYK toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.01.2019 19:18 | Son Güncelleme

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, saat 19.13'te başladı.

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Ak Parti Genel Merkezi AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK ) Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erd

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