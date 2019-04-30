AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK), T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda topland\u0131.\nAK Parti Genel Merkezi'nde bas\u0131na kapal\u0131 yap\u0131lan toplant\u0131, saat 19.25'te ba\u015flad\u0131. B\u00f6yle bir intikam plan\u0131 yok! E\u015fi sekreteriyle evlenince...Bakan \u00c7avu\u015fo\u011flu'ndan Venezuela a\u00e7\u0131klamas\u0131YSK, AK Parti'nin \u0130stanbul itiraz\u0131n\u0131 Pazartesi g\u00fcn\u00fc g\u00f6r\u00fc\u015fecek