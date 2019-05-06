AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK), T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda topland\u0131.\nAK Parti Genel Merkezi'nde bas\u0131na kapal\u0131 yap\u0131lan toplant\u0131, saat 21.27'de ba\u015flad\u0131. D\u00fcnyalar\u0131 tamamen dijital olan bir nesli nas\u0131l koruyabiliriz?Bakan \u00c7avu\u015fo\u011flu: \u201cT\u00fcrkiye yapt\u0131r\u0131m dilini hi\u00e7bir zaman kabul etmez\u201dYSK, \u0130stanbul'da se\u00e7imin yenilenmesine karar verdi - Yeniden