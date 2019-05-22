AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK), T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda topland\u0131.\nAK Parti Genel Merkezi'nde bas\u0131na kapal\u0131 yap\u0131lan toplant\u0131, saat 16.26'da ba\u015flad\u0131.PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiCHP'li G\u00fcrer'den bayraml\u0131k \u015feker ve lokumla bas\u0131n toplant\u0131s\u0131Erdo\u011fan: '\u00c7ete' yaftas\u0131 vurup, hedef g\u00f6stererek yap\u0131lan ele\u015ftirinin ad\u0131 ahlaks\u0131zl\u0131kt\u0131r