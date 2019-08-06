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AK Parti MYK toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 18:21 | Son Güncelleme

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, saat 18.15'te başladı.

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Ak Parti Genel Merkezi AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erd

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