AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK), T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda topland\u0131.\nAK Parti Genel Merkezi'nde bas\u0131na kapal\u0131 yap\u0131lan toplant\u0131, saat 18.15'te ba\u015flad\u0131.\u0130nan\u0131lmaz de\u011fi\u015fim! 2 bin 700 TL vermemek i\u00e7in 60 kilo verdi58 saniyede 8 k\u00f6fte yemek i\u00e7in yar\u0131\u015ft\u0131larYKS e\u015fit a\u011f\u0131rl\u0131k \u015fampiyonu tek tercihle Galatasaray \u00dcniversitesi Hukuk Fak\u00fcltesine yerle\u015fti
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