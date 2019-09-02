AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK), T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda topland\u0131.\nAK Parti Genel Merkezi'nde bas\u0131na kapal\u0131 yap\u0131lan toplant\u0131, saat 16.10'da ba\u015flad\u0131.Bir g\u00fcnde ikinci y\u0131lan vakas\u0131! B\u00f6lgede tedirginli\u011fe neden oldu!ABD Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Pence: "Moskova, Polonya-ABD ittifak\u0131n\u0131 b\u00f6lmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor, uyan\u0131k olmak zorunday\u0131z"Bakan Pakdemirli\u2019den yang\u0131n\u0131 \u00fcstlenen PKK yorumu: