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AK Parti MYK toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2019 15:58 | Son Güncelleme

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.50'de başladı.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti MYK Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erd

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