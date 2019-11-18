AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK), T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda topland\u0131.\nAK Parti Genel Merkezi'ndeki bas\u0131na kapal\u0131 toplant\u0131, saat 15.50'de ba\u015flad\u0131.PARTNER \u00dcnl\u00fc oyuncudan skandal itiraf: \u0130ntikam i\u00e7in onun kocas\u0131yla...Bakan Pakdemirli: T\u00fcrkiye tar\u0131m\u0131n\u0131, hep birlikte d\u00fcnya markas\u0131 yapaca\u011f\u0131z (2)Bakan Pakdemirli: T\u00fcrkiye tar\u0131m\u0131n\u0131, hep birlikte d\u00fcnya markas\u0131 yapaca\u011f\u0131z (2)