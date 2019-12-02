AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK), T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda topland\u0131.\nAK Parti Genel Merkezi'ndeki bas\u0131na kapal\u0131 toplant\u0131, saat 16.00'da ba\u015flad\u0131.PARTNER O koku apartman\u0131 sar\u0131nca... Korkun\u00e7 ger\u00e7e\u011fi kom\u015fular fark etti!M\u00fcjdeyi belediye ba\u015fkan\u0131 vermi\u015fti! Art\u0131k 1 TL olacak'Cezaevinde rahats\u0131zland\u0131, bilinci kapand\u0131'