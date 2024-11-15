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AK Parti MYK toplantı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
15.11.2024 15:10
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.

AK Parti MYK toplantı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantı.

MYK'DA BU KONULAR ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerine değerlendirmelerde bulunarak dün Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını paylaşacak. Siyasette normalleşme tartışmaları, sivil anayasa çalışmaları ve ekonomi verilerinin ele alınması beklenilen MYK'da AK Parti'nin aralık ayında başlayacak olan il kongrelerinin hazırlıkları görüşülecek. Toplantıda Meclis bütçe görüşmeleri devam ederken parti grubu çalışmaları ve meclis gündemi değerlendirilecek.

ÇELİK'İN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in saat 16.30'da açıklama yapması bekleniyor.

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