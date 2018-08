AK Parti MYK Toplantısı

Bu sunumlara ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığını aktaran Çelik, "Her zaman olduğu gibi bütün teşkilatlarımızla birlikte yerel seçimlere dönük olarak, herhangi bir seçim sürecinde olduğu gibi AK Parti siyasetinin gereği, her an seçime hazır bir teşkilat, her an seçime hazır bir genel merkez olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Yerel seçimlerin sahadaki vatandaşla sivil siyaset arasında en yakın ve en doğal köprü olması bakımından çok büyük bir önemi olduğuna işaret eden Çelik, şöyle devam etti:

"Belediye başkanları, belediyeler artık bugünün dünyasında doğrudan vatandaşla sivil siyaset arasında, devlet arasında en doğal köprü işlevini gösteriyor. Dolayısıyla bir yandan belediyelerin faaliyetleri, vatandaş odaklı siyaset yapmaları, hizmet üretmeleri bir yandan da vatandaşın taleplerini yerine getirirken de o şehrin şehir siyasetini doğru yönetmeleri, buna uygun formül çizmeleri, kişilik ortaya koymaları her bakımdan değerlendiriliyor."

Şehir siyasetinin, siyasal açıdan önemli bir kavram haline geldiğine dikkati çeken Çelik, şehirlerin altyapısının güzelleştirilmesi kadar, şehirlerdeki hayat kalitesinin de güzelleştirilmesi ve bütün bu meselelere bütünsel olarak bakılıp, götürülen hizmetin vatandaşın talepleri doğrultusunda çeşitlendirilmesi, zenginleştirilmesi ve bu konuda belediyelerin neler yaptığının ölçülmesinin gündemlerini oluşturduğunu anlattı.