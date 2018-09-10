AK Parti MYK Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı geçen dönemde son derece önemli Türk siyasetine kazanımlar getirmiştir, bundan sonrasında da aynı kazanımları devam ettireceğine bir kuşkumuz yoktur. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın ilkelerine bağlılığımız sürmektedir." dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Toplantıda kapsamlı bir şekilde yerel seçimlere dönük hazırlıkları ele aldıklarını ve bu çerçevede çeşitli birim başkanlarının sunum yaptığını belirten Çelik, ekonominin de gündemlerinde olduğunu, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan'ın da kapsamlı bir sunum yaptığını ifade etti. Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un sunumu sonrasında süreci gözden geçirdiklerini dile getiren Çelik, ekonomi gündemi, siyasi meseleler ve yerel seçimlere dönük hazırlıklarının gözden geçirilmesine dair kapsamlı bir MYK'nın ortaya çıktığını bildirdi.

Ekonomiyle ilgili verileri, ekonomideki gelişmeleri, bugün ortaya çıkan pozitif rakamlardan bir takım eleştirilere kadar her şeyi kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini vurgulayan Çelik, "Özellikle de yerel seçimlere giderken sahadaki gelişmelerin nasıl olduğunu, arkadaşlarımız esnafımızla çiftçimizle işçimizle yoğun bir diyalog içerisinde oluyorlar." dedi. Bu doğrultuda çeşitli illerde yapılan temaslarda vatandaşların ekonomik gelişmelere nasıl baktığı ve nasıl değerlendirdiğinin de sunumlarda ele alındığını aktaran Çelik, "Büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki içinden geçmekte olduğumuz sürecin bir takım sıkıntılara rağmen ne manaya geldiğini, bunu aşabilecek kapasitemiz ve gücümüz olduğunu, gereken tedbirlerin alındığını vatandaşımız net bir şekilde görmektedir ve hükümetimize desteğini yinelemektedir, partimize desteğini yinelemektedir. Bugünleri de atlatacağız. Önemli olan burada işleyen bir piyasa ekonomisine sahip olmamız, hükümetimiz tarafından alınan tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması neticesinde varacağımız sonuçların vatandaşımıza yansıyacağından hiçbir kuşkumuz yok." değerlendirmesinde bulundu.

- "Halkın gücü, vatandaşın desteği" Ömer Çelik, en büyük güçlerinin halkın gücü ve vatandaşın verdiği destek olduğuna değinerek, "Arkadaşlarımızın yaptığı temaslarda da bize dönük olarak ilettikleri tavsiyeleri, eleştirileri, doğru buldukları noktaları, yanlış buldukları noktaları, çeşitli sivil toplum örgütleri, vatandaşımızın çeşitli kesimleri, esnaf ziyaretleri sırasında dile getiren bütün bu değerlendirmeleri dikkatle inceliyoruz, dikkatle değerlendiriyoruz. Bunun neticesi olarak da parti politikalarımızı oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu. Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un da seçime dönük hazırladığı taslak eylem planını Erdoğan'a ve MYK'ya sunduğunu dile getiren Çelik, kendilerinin bir seçimden çıktıklarında seçimdeki eksiklikleri her açıdan gözden geçirdiklerini anımsattı. AK Parti olarak seçimden çıkıldıktan sonra dinlenmeden bir hafta, 10 gün içerisinde seçimde gördükleri tüm aksaklıkları tamamladıklarına işaret eden Çelik, sanki 10 gün sonra seçim olacakmış gibi AK Parti Genel Merkezi'nin bütün unsurlarıyla beraber seçime hazır olduğunu söyledi. Çelik, "Vatandaş odaklı bakmanın, siyaset odaklı bakmanın doğal neticesidir bu. AK Parti Genel Merkezi her zaman hazırdır." dedi.

Parti olarak normal zamanlarda yürüttükleri faaliyetleri seçim zamanı yürüttükleri faaliyetler gibi hassasiyetle gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çelik, "Seçim zamanı geldiğinde de bu faaliyetler kendi mantığı içerisinde çok olağanüstü bir durum yaratılmadan aynı şekilde devam ediyor ve gerekli neticeler alınıyor. Önemli olan vatandaşın sesine kulak vermektir, toplumsal taleplere duyarlı olmaktır. Bu çerçevede de geniş bir değerlendirme yapılmıştır. Çeşitli birim başkanlarımız bu konulardaki görüşlerini sunmuşlardır. Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın talimatları alınmıştır." şeklinde konuştu. Çelik, ekim ayı içerisinde AK Parti İstişare ve Değerlendirme Kampı düzenleneceğini hatırlatarak, "Buna çok önem veriyoruz. Bu yeni dönemin ilk kampı olacak. Bu siyasi meselelerimizin gündeme alındığı, siyasi meselelerimizin değerlendirildiği, arkadaşlarımız arasındaki birlik, beraberliğin, kaynaşmanın daha artırıldığı, politikalarımızın güncellendiği çok önemli bir platformdur, çok önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

- "Cumhur İttifakı'nın ilkelerine bağlılığımız sürmektedir" Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çelik, bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlere yönelik ittifak açıklamalarını hatırlatarak, bu çerçevede alınan bir karar olup olmadığını ve bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin bir araya gelip gelmeyeceklerine yönelik sorusu üzerine, Cumhur İttifakı'nın ilkelerine bağlılıklarını sürdürdüklerini kaydetti. Vatandaştan da olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Çelik, "Cumhur İttifakı geçen dönemde son derece önemli Türk siyasetine kazanımlar getirmiştir, bundan sonrasında da aynı kazanımları devam ettireceğine bir kuşkumuz yoktur. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın ilkelerine bağlılığımız sürmektedir." dedi. Çelik, olası Erdoğan ve Bahçeli görüşmesine ilişkin de "Sayın Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasındaki görüşmeler son derece verimli ve kendi dinamiği içerisinde süren görüşmelerdir. Dolayısıyla Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli'nin takvimine göre bu görüşmeler zaten sürmektedir. Bugünlerde yeni bir görüşme olur mu? Her an olabilir, bu mümkündür. İstişare için bir araya gelinebilir. Bununla ilgili kendi takvimlerine göre, liderlerin takvimine göre karar verilmektedir. Şu anda verilmiş somut bir karar yok." diye konuştu.