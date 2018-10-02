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AK Parti MYK Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2018 22:17 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (3) - "Avrupa'nın DEAŞ'ı aşırı sağdır. Ortadoğu için DEAŞ ne ifade ediyorsa, Avrupa için de aşırı sağ onu ifade etmektedir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa'nın DEAŞ'ı aşırı sağdır. Ortadoğu için DEAŞ ne ifade ediyorsa, Avrupa için de aşırı sağ onu ifade etmektedir." dedi.

Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretini olumsuz resmetmek için ellerinden gelen çabayı gösteren bir takım çevreler olduğunu üzülerek gördüklerini dile getiren Çelik, bunun analiz edilemediğini ve "Niye aşırı sağ yükseliyor" sorusunun gündeme geldiğini ifade etti.

Çelik, "Aşırı sağın kullandığı bir matruşka var, onlar Cumhurbaşkanımıza düşmanlık ederek aynı o matruşka bebeklerde kaldırdığınızda altından başka bir şey çıkar, bunun altına Türkiye düşmanlığını saklıyorlar, onu kaldırdığınızda altında İslam düşmanlığı saklı, onu kaldırdığınızda esasında altında antisemitizm saklı. Avrupa'da herkesin görmesi gereken şey şu, hala antisemitist duygular bu aşırı sağ tarafından şimdi İslam düşmanlığı öne çıkarılarak örtülüyor. Dolayısıyla İslam düşmanlığına kim prim veriyorsa, kim buna sessiz kalıyorsa aynı zamanda antisemitizmin de yükselmesine de çanak tutmuş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son matruşkanın kaldırılması durumunda altından 'eurofobia' yani Avrupa değerlerine düşmanlığın çıktığını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bunlara sessiz kalan, 'biz bunları idare edersek bunların oyunu alırız' diyen, 'aşırı sağın politikalarını benimsersek aşırı sağın oy almasını engelleriz' düşüncesine kapılan siyasetçiler farkında olmadan Avrupa'nın temel değerlerini ve Avrupa entegrasyonunu sarsan, buna düşmanlık eden siyasi hareketlerin yükselmesine imkan vermiş oluyorlar. Daha önce de söyledim, Avrupa'nın DEAŞ'ı aşırı sağdır. Ortadoğu için DEAŞ ne ifade ediyorsa, Avrupa için de aşırı sağ onu ifade etmektedir. Ortadoğu'da DEAŞ hangi amaçlara ve hangi emellere sahipse, insanlık karşıtı amaçlara ve insanlık karşıtı emellere sahipse, Avrupa'daki aşırı sağ da aynı insanlık karşıtı amaçlara ve emellere sahiptir."

- "DEAŞ'ı yükselten ideolojik zemin"

Aşırı sağcı politikacıların Avrupa'da yürürlüğe koyduğu bir takım politikaların DEAŞ'ı yükselten bir ideolojik zemin oluşturduğunu anlatan Çelik, DEAŞ'ın ortaya koyduğu eylemler, tutumlar ve söylemlerin de Avrupa'da aşırı sağı besleyen bir yapı oluşturduğuna işaret etti.

Avrupa'daki aşırı sağı ve DEAŞ'ı tahterevallinin iki ucu, birbirini besleyen iki ideolojik besleyici akım olarak görmek gerektiğine dikkati çeken Çelik, Köln'deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nin açılışının bu duruma karşı mücadele etmek için önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Alman basınında caminin yapımına katkı veren politikacıların, belediye başkanlarının dışlandığı haberleriyle DİTİB'e saldırıldığını anımsatan Çelik, açılışta projeye destek veren yetkililere teşekkür edildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln'e geldiğinde havaalanında uzun ve verimli bir görüşme yaptığı Eyalet Başkanını bizzat davet ettiğini aktaran Çelik, "Büyük bir iyi niyet burada söz konusudur." dedi.

Erdoğan'ın açılışta verdiği mesajların, Avrupa'nın ortasından, Köln'den verilmesinin de önemli olduğunu ifade eden Çelik, "Belki de dünyadaki Müslüman liderler içerisinde en güçlü şekilde DEAŞ'a karşı sesini yükselten Sayın Cumhurbaşkanımızdır ve burada bir kere daha DEAŞ'ın İslam'la ilgili olmadığını, Müslümanları temsil etmediğini, Türkiye'de sık sık söylediği gibi Avrupa'nın ortasından da bütün dünyaya ilan etmiştir." diye konuştu.

Çelik, Erdoğan'ın caminin kapılarının herkese açık olduğunu güçlü mesajlarla dile getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kadınların camilerden uzaklaştırılmasına karşı da çok güçlü mesajlar verdiğine değinen Ömer Çelik, Avrupa'daki Müslümanların kurdukları bütün ilişkilerde ve Avrupa'daki varlıklarını sürdürme biçimlerinde şeffaf olduklarına dair güçlü mesajı vermek için de cami mimarisinin şeffaf olarak seçildiğinin altını çizdi.

MYK toplantısında Erdoğan'ın kapsamlı bir değerlendirme yaptığını ve kanaatlerini belirttiğini aktaran Çelik, Erdoğan'ın bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili de talimatlarını verdiğini belirtti.

AK Parti Çevre Şehir ve Kültür'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın kapsamlı bir sunum gerçekleştirdiğini anlatan Çelik, bunun şehirlerden gelen taleplere yönelik verileri kapsayan bir sunum olduğuna değindi.

Şehir siyaseti kavramının her bir şehir için ayrı ayrı olgunlaştırılmasının AK Parti'nin özel gündemlerinden biri olduğunu dile getiren Çelik, Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığının bu konuda güçlü bir çalışma yaptığını ifade etti.

Seçim İşleri Başkanlığının da bir sunumu olduğunu belirten Çelik, TBMM'nin açıldığını anımsatarak başarılar diledi.

Ömer Çelik, MYK'de, TBMM Grubu çalışmaları hakkında da bilgi verildiğini kaydetti.

(Sürecek)

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