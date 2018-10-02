AK Parti MYK toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimde ittifaka ilişkin, "Bununla ilgili takvim kendi tabii seyri içinde devam ediyor. Heyetlerarası görüşmeler gerçekleşecek Sayın Genel Başkanımız ile Sayın Bahçeli bir araya gelecekler. Bu heyetlerarası görüşmelerde ortaya çıkan tabloyla ilgili politik çerçeveyi çizecekler." dedi. Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. "Yerel seçimlerde ittifak çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ne zaman görüşecek? AK Parti nasıl bir ittifak öngörüyor?" sorusuna Çelik, şu yanıtı verdi: "Bununla ilgili takvim kendi tabii seyri içinde devam ediyor. Heyetlerarası görüşmeler gerçekleşecek Sayın Genel Başkanımız ile Sayın Bahçeli bir araya gelecekler. Bu heyetlerarası görüşmelerde ortaya çıkan tabloyla ilgili politik çerçeveyi çizecekler."

Daha önce heyetler arası görüşmelerin ardından genel başkanların bir araya geleceğini söylediğini anımsatan Çelik, şöyle devam etti: "Bizim açımızdan baktığınızda bu bahsettiğiniz soruların herhangi bir cevabı şu anda yok. Neden yok? Birincisi, heyetler arası görüşmeler yeni başlıyor. Onların ve bizim heyetimizin kimler olduğu açıklandı. Bu arkadaşlarımız bir araya geldikten sonra çeşitli maddeleri tartışacaklar, tartışacaklarının içinde bu bahsettiğiniz konular vardır, yoktur. O kendi gündemi içerisinde değerlendirilecektir. Ondan sonra belli sonuçlara ulaştıkları zaman Genel Başkanlarına herkes arz edecektir, 'şu tartışmaları yaptık ve şu sonuçlara vardık' diye. Daha sonra programlarının müsaitliğine göre her iki genel başkan bir araya gelecektir ve bir politik çerçeve ortaya çıkacaktır. Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda AK Parti yetkili kurullarının buradaki görüşlerini açıklıyoruz. AK Parti her seçim bölgesinde seçime girecek şekilde hazırlıklarını sürdürüyor." - "Doğal bir şekilde akıyor"

İttifak konusunda bahsedilen takvim çerçevesinde bir görüşme yapıldığını, şimdi heyetlerin bir araya geleceğini vurgulayan Çelik, bu bahsedilen gündemle ilgili görüşleri olgunlaştıracaklarını kaydetti. Bu konuda görüşler olgunlaştıktan sonra genel başkanlara arz edileceğini ve daha sonra bir araya geleceklerini yineleyen Çelik, "Takvim bu şekilde işliyor. Bizim açımızdan olağanüstü bir durum yok. Her şey doğal seyrinde, doğal bir şekilde akmaya devam ediyor." dedi. "Heyetlerin görüşmesi için takvim belirlendi mi?" sorusunu Çelik, "Ona kendi aralarında karar veriyorlar. Bir sıkıntı yok, doğal bir şekilde akıyor." şeklinde cevapladı. - "Onur duyduğumuz bir tablodur bu" Ömer Çelik, Suriyelilerle ilgili bir soru üzerine, bunun, millet olarak onur duyulması gereken meselelerden biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Neredeyse 3,5 milyonun üzerinde mülteci barındırıyoruz. Fakat ülkemizde bu mültecilere karşı sistematik ve örgütlü, ırkçı bir tepki yoktur. Avrupa'da maalesef ırkçı ve sistematik tepkiler yüzünden Avrupa'nın siyasi haritası değişmektedir. Pek çok yerde aşırı sağ hatta bazı yerlerde nazi örgütleri bağlantılı bazı kişilerin de içinde olduğu siyasi oluşumlar meclislere girmektedir. Dolayısıyla Türkiye bununla gurur duymalıdır. Geçmişte de, bizden öncekiler de eminim rahat koşullarda yapmamışlardır, çeşitli ülkelerden gelenleri burada misafir ettikleri, canlarına, mallarına sahip çıktıkları zaman. Ama biz bugün dönüp baktığımızda bununla gurur duyuyoruz. Onur duyduğumuz bir tablodur bu.

Bu çerçevede değerlendiriyoruz. Bizden sonraki nesillerde bu yaptığımız işle gurur duyacaklar. Özellikle de Avrupa'da sınırlarla, tel örgülerle askeri birliklerle bu insanların ölüme terkedildiği çeşitli yerlere bakınca yaptığımız işin ne kadar önemli olduğu görülecek. Bire bir anlaşmasından önce 2015 Martı'nda bir günde Akdeniz'e 7 bin kişi açılıyordu. Bu anlaşma sonrası şu anda sayı 20'lere, 30'lara düşmüştür. Akdeniz'deki ölümlerin önlenmesi, insanlık dışı bu tablolara son verilmesi Türkiye'nin iradesi ve kapasitesi sayesinde ortaya çıkmıştır. Gelinen nokta budur." Geçenlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eve giderken aralarında Suriyeli ve Filistinli çocukların da bulunduğu sahilde piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldiğini hatırlatan Çelik, şunları söyledi: "İçlerinde Türkçe bilmeyenler var. Bunlar geliyorlar, Cumhurbaşkanımıza sarılıyorlar. Bir iki tane kız çocuğu sarıldı ve ağladı. Şunu biliyorlar ölümden kaçtılar. Ya anneleri ya babaları orada kalmış. Herhangi bir mekanları olmasa da Türkiye'nin ve Türk insanının onlara yuva olduğunu, onları ölümden kurtaran bir şemsiye olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla bu şekilde 'Suriyeliler dönsün' demek bir politika değil, bir siyaset değil. Tam tersi bizde olmayan bir takım yanlış tepkileri tetikleyecek bir şey. Tabii ki şunu istiyoruz, Suriye'de istikrar sağlansın, bu insanların döneceği yerlerde herhangi bir terör faaliyeti olmasın ya da rejimin saldırısı olmasın.