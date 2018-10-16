AK Parti MYK Toplantısı

Özhaseki'nin sunumunda AK Parti'nin şehirlerin yönetilmesi konusundaki ilkelere yer verdiğini aktaran Çelik, "Yeni dönemde bunların güncellenmesi şeklinde, bu ilkeler bütünün daha derli toplu, daha kapsalı bir halde bir bakıma küçük şehir yönetimi anayasaları gibi AK Parti'nin bu ilkelerinin derlenip toplanması ve şehirlerin özelliklerine göre bunların belediye başkanlarımıza iletilmesi, AK Parti'nin şehir felsefesinin daha net bir şekilde, ilkelerle ortaya konulması çerçevesinde uzun zamandır kapsamlı bir çalışma vardı. Bu ilkelerin belirlenmesi bir heyetle yürütülüyordu. O çalışmanın sunumunu yaptı ve bu sunumla ilgili olarak önemli bir müzakere yaptık. Şehirlerdeki beklentiler nedir, hem şehirlerin yönetimi açısından hem şehirlerin yaşanabilir hayat alanları olması hem de şehirlerdeki hayat kalitesinin artması bakımından beklentilerle ilgili daha önce Çevre ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcımızın beklenti haritasını çıkaran bir çalışmayla ilgili geçmiş MYK'de bir sunum yaptığını ifade etmiştim. Bu sefer de bir bakıma bu beklenti haritasını karşılayacak şekilde geçmişten bugüne gelen ilkelerimizin güncellenmesi temelinde bir sunum oldu. Onlarla ilgili kararımızı verdik. Vakti zamanı geldiğinde bir bakıma şehirlerin yönetimiyle ilgili bu ilkeler, bu prensipler manzumesi, bir bakıma şehir anayasası diyebileceğimiz ilkeler manzumesi açıklanacak." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Vakti zamanı geldiğinde bir bakıma şehirlerin yönetimiyle ilgili bu ilkeler, bu prensipler manzumesi, bir bakıma şehir anayasası diyebileceğimiz ilkeler manzumesi açıklanacak." dedi.

- Şehir yönetimi ilkeleri

AK Parti'nin seçim dönemi olsa da olmasa da vatandaşlarla her zaman yoğun bir şekilde birlikte olduğunu vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"Vatandaşlarla temas konusunda, vatandaşımızın sesinin dinlenmesi konusunda, bütün teşkilat mensuplarımız birer teşkilat mensubu olarak davrandıkları gibi aynı zamanda bulundukları beldelerde, ilçelerde, illerde birer sivil toplum lideri gibi hareket ederler. AK Parti ilkeleri, AK Parti terbiyesi çerçevesinde bu şekilde davranırlar. Bu durumun yeni dönemde nasıl daha da geliştirilebileceği, yani vatandaşımızla şehirlerde bir araya gelme konusunda yeni mekanizmaların, yeni formüllerin, yeni platformların nasıl olabileceği konusunda da kapsamlı bir sunum yaptı Genel Başkan Yardımcımız, bununla ilgili de bir müzakere yürütüldü."

Çelik, şehir yönetimiyle ilgili ilkelerin ortaya konulması meselesini çok önemsediklerini ifade ederek, "AK Parti kurulduğundan beri bu ilkeler meselesi çeşitli platformlarda dile getirilir, bunun üzerinden geçilir, bunlar teyit edilir, bunlara önem verilir. Yeni dönemde, yeni ihtiyaçları karşılayacak şekilde bunun nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir tutum ortaya konulmuştur. Çünkü zamam zaman çok az sayıda da olsa maalesef AK Parti'li olmakla AK Parti'de olmak arasındaki farklı tefrik edemeyen birtakım uygulamalar söz konusu olabiliyor. AK Parti'de olmakla AK Parti'li olmak arasındaki farkı tam anlamayanlar birtakım politikalar, bu tip siyasetçiler ve siyasetler olduğu zaman Genel Merkezimiz doğrudan müdahale ediyor. AK Partili olmanın şehirlerde ne anlama geldiğiyle ilgili de önemli bir boyutumuz var. Dolayısıyla bu çalışmalar gerçekleştirilmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek dönemde Meclis'i çok önemli günlerin beklediğini anlatan Çelik, "AK Parti grubu olarak arkadaşlarımızın çok önemli rolleri, çok önemli görevleri olacak. Türkiye'nin birinci partisi olarak bu çerçevedeki çalışmalar da değerlendiriliyor." dedi.

(Sürecek)

