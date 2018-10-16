AK Parti MYK Toplantısı

Türkiye, Erdoğan karşıtlığı ve İslam düşmanlığı yapanların Avrupa'yı zehirlediğini vurgulayan Çelik, "Aşırı sağ, Avrupa'nın DAEŞ'idir. Avrupa'daki bu İslam düşmanları, antisemitikler Avrupa'nın DAEŞ'idir. Şimdi Ortadoğu'daki DAEŞ ile mücadele için seslerini en yüksek bir şekilde yükseltiyorlar ama Avrupa'nın DAEŞ'ine karşı sürekli olarak sempatik mesajlar gönderiyorlar." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sağlıkta tasarruf iddiasına ilişkin, "Vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde tedirgin olmasına gerek yoktur. Sağlık hizmeti en dinamik şekilde şimdiye kadar olduğu gibi AK Parti dönemlerinde Cumhuriyet tarihinde olmayacak kadar parlak bir dönemine kavuşmuştur." dedi.

- "(Türkiye) Tarih boyunca güçlü bir Avrupa devleti olmuştur"

Ömer Çelik, bu tür tartışmaların AB'nin geleceğini tehdit eden işler olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Herkes şunu bilsin, bunların söylemleriyle Türkiye'ye hiçbir şey olmaz. Türkiye yüzyıldır bir Avrupa demokrasisidir. Tarih boyunca da güçlü bir Avrupa devleti olmuştur. Bugüne nasıl gelindiyse, bundan sonrasına daha güçlü bir şekilde, aynı şekilde yolumuza devam ederiz. Eğer Avrupa Birliği üyesi olsaydık, bugünkü meydan okumalara baktığınızda bundan en çok Avrupa Birliği faydalanırdı.

Türkiye'nin bu büyük kapasitesinden onlar faydalanırdı ama bunu yapmıyorlarsa da bunun Türkiye'ye vereceği bir zarar yoktur. Türkiye yüzyıldır güçlü bir Avrupa demokrasisi, tarih boyunca da güçlü bir Avrupa devleti oldu. Bundan sonra da yoluna böyle devam eder ama Avrupa Birliği bu şekilde yoluna devam eder mi? Bununla ilgili milyonlarca, binlerce soru var. O soruları üretenler bunlar."

- "Kılıçdaroğlu'nun söylediği iddiaların altı boş"

Sağlıkta tasarruf iddiasına yönelik tartışmaları da değerlendiren Çelik, söz konusu hastanelerin bütçesinin ayrı olduğunu ve birtakım tasarrufların ortaya konulmuş olabileceğini söyledi.